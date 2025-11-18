桃園驚悚命案 男稱心情不好砍死妻

桃園市中壢區17日發生驚悚殺妻案。甫退休的64歲李姓男子清晨起床後，不明原因突以鐵鎚重擊在客廳看電視的妻子頭部，再以菜刀砍頸，隨後滿身是血跑到桃園市警局中壢分局內壢派出所自首，表示「我殺了我老婆」，警方趕到現場，發現李妻躺在血泊中，血肉模糊已死亡。警方將李男依殺人罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押獲准。

警方調查，李男為緬甸華僑，原本在電子工廠上班，近期剛退休。56歲李妻則是家庭主婦，夫妻倆平時與1名女兒同住。李男供稱，前天一早睡醒，突然心情很不好，當時女兒已經出門上班，他看見妻子坐在客廳沙發，不知為何一股無名火升上來，先是掐住妻子脖子，隨後持家中鐵鎚猛擊妻子頭部，又拿菜刀砍了妻子脖子好幾刀，直到看見她沒了氣息才罷手。

廣告 廣告

警方指出，李男無任何家暴通報紀錄，也沒有吸食毒品等犯罪前科，更沒有精神疾病就醫等相關病歷，在外也沒有積欠債務。他也自稱，平常跟妻子關係沒有不好，近日也未吵架，只是單純因為一早起床心情不好而動念殺了老婆。李的女兒也說，父母近期相處並沒有異狀。

但警方懷疑他在沒有任何動機下竟殘殺妻子的說詞，對於李男的說法持保留態度，行凶詳細原因，檢警仍需進一步調查釐清。

桃園地檢署複訊後，以李男涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡及滅證及之虞，17日向桃園地院聲押。桃園地院羈押庭認為，李男所犯為重罪，有逃亡可能，此外李男是緬甸華僑，在緬甸有親屬，每年多次出境至泰國傳教，有相當理由認定有逃亡之虞，昨天裁定羈押。