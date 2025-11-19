桃園驚爆殺妻命案！ 狠夫「變天心情差」痛下毒手

桃園市中壢爆發一起驚悚殺妻案件！涉案的64歲李姓男子，聲稱因為「天氣變天」心情不好，失控持鈍器及利器攻擊56歲的妻子，導致她當場身亡，事後自行前往派出所自首，雖然他坦承犯行，但考量他是緬甸華僑，在當地有親屬，先前還多次出境泰國傳教，法官認為有逃亡之虞，將他裁定羈押。

「我殺了妻子！」夫到派出所自首 警到場見婦倒血泊

李姓男子騎車自行到派出所自首。圖／台視新聞

李男行凶後騎機車到派出所，向值班員警坦承，不久前殺了自己的老婆，警方不敢大意，第一時間趕往命案現場，果然發現56歲的羅姓女子全身是傷，倒臥在血泊當中。

廣告 廣告

李男向員警自首。圖／台視新聞

驚悚命案發生在17日清晨桃園市中壢區，李姓兇嫌向警方供稱，起床時見外頭天氣變天，心情不好，才會對羅姓妻子下手，先是掐住對方脖子，再拿出鐵鎚和菜刀行凶，造成被害人身中多刀，當場身亡。

夫妻皆緬甸華僑！鄰居曝偶有爭吵聲 男遭羈押

據了解，李姓凶嫌和太太都是緬甸華僑，育有一子一女，上個月他才剛從電子廠退休，妻子則在便當店打工。鄰居透露，平時看兩人相處沒有異狀，只是最近偶爾會聽到一些爭吵聲，沒想到，嫌犯竟會突然痛下殺手。中壢分局偵查隊副隊長戴立明表示，李嫌涉嫌持鈍器及利器攻擊羅姓妻子，致使死亡，全案依殺人罪移請偵辦。

雖然嫌犯已經坦承認罪，但法院考量他在緬甸仍有親屬，加上過去每年都會到泰國傳教，認為他有逃亡之虞，因此裁定將他羈押，這回狠心殺害枕邊人，究竟動機為何還有待檢警進一步釐清。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

※不良示範，請勿模仿

桃園／賴心怡、饒永忠、林注強 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導