桃園驚見工廠化學槽結晶體衍生「撒旦之母」！工人爆頭慘死

桃園市大園區一處鐵工廠近日發生死亡爆炸案，有位工人清洗約2層樓高的化學儲存槽時，疑因金屬桿掃把與槽底結晶體摩擦引發爆炸，當場爆頭全身重創送醫不治，駭人的是槽內竟然驗出烈性炸藥的成分，三過氧化三丙酮(TATP)，俗稱「撒旦之母」的化合物。

事發現場。 （圖／翻攝畫面）

據《中時新聞網》的報導，事發在今年9月間，當時宋姓男工人受該工廠的64歲張姓老闆委託，進廠清洗約2層樓高，原用於存放異丙醇的金屬槽，但該槽送抵廠區時，底部殘留不明結晶體，當宋男拿著自製的金屬桿長型掃把，在清掃槽內時，疑似金屬結構跟結晶體摩擦，不到30秒就產生爆炸，當場把宋男炸飛重摔，頭部嚴重破裂、全身重創，緊急送醫搶救仍宣告不治。

爆炸的恐怖威力也讓該廠內的鐵皮全被炸爛,碎片噴飛數公尺，事發後廠內仍殘留微量結晶體,為避免二次爆炸，還特別請來防爆處理小組到場協助，並將剩餘異丙醇液體運到海邊進行爆破處理，張姓老闆對此納悶表示，槽內儲存過的是「異丙醇」，不知道為何會爆炸，目前該廠停工中。

事發現場。 （圖／翻攝畫面）

而該廠周圍的住戶也表示，在事發前幾天就有聽到該廠內有爆炸聲，之前有外籍移工被燙傷，居民曾經向消防局檢舉，但相關人員到場後，發現廠內沒有明火、煙霧而未深入調查，豈料之後就發生這起嚴重爆炸案，未料不久後就發生死亡意外。

而經桃園市消防局、警察局及勞動檢查處調查，該廠承接其他公司轉交的儲槽進行改裝作業，事發的儲槽原本用於儲存異丙醇，災害發生前槽內已無異丙醇，只有槽底殘留部分結晶物。

但經調查分析，竟然發現槽底的這個結晶物，屬「三過氧化三丙酮(TATP)」，俗稱「撒旦之母」，是用來製作炸藥的材料，非常容易被觸發爆炸，讓相關單位也嚇了一跳，這也是桃園首件職災驗出此類化合物的案件。

市府勞檢處表示，目前已確認結晶物性質，並將職業災害檢查報告送到勞動部職業安全衛生署審閱備查，接下來將持續督促該廠儘速改善工作場所環境，並辦理復工，及協助轉介專服員持續關懷及追蹤後續補償情形。

