桃園驚見「汽車版移動城堡」滑過街頭！網笑：車主霍爾？

昨日（22）臉書社團《爆料公社》瘋傳一段離奇影片！桃園有民眾在大馬路上目擊一輛銀白色自小客車，外觀與一般轎車截然不同的是，該車車頭引擎蓋破損不堪、車門似乎還關不起來，更誇張的是，車頂綁滿家具、棉被等物品，凌亂程度宛如「汽車版移動城堡」。畫面曝光後，立刻成為全網焦點。





桃園民眾驚見街上一輛客車外型殘破不堪，車頂還用強力繩綁著大量大型家具，讓路過民眾看傻。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

日前一名網友在臉書社團《爆料公社》分享一段來自Hsikueihsu的驚奇影片，只見畫面中一輛老舊的銀白色轎車，車頭引擎蓋都已生鏽發黃，側邊也有不少刮傷痕跡，而車門看似早已變形、無法緊閉；不僅如此，最令人震驚的是，車頂還用強力繩綁著大量大型家具，包括行李箱、棉被、沙發等日常用品，凌亂程度堪比現實版「汽車版移動城堡」，讓來往車輛全看傻。而原PO也透露，這個畫面是在桃園市大廟前拍攝，而這輛車疑似因雜物負載過重，導致後輪避震器損壞，貼文曝光後嚇壞不少網友。





轎車疑似因雜物負載過重，導致後輪避震器損壞。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）





網友見狀後，留言一面倒，希望民眾不要檢舉辛苦人。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）





網友見狀後，留言一面倒，表示：「只覺得他一定是過得很辛苦也沒人願意這樣子的吧！」、「莫忘世間苦人多….正義魔人閃退」、「車主霍爾」、「看得出是辛苦過著生活的人，希望他順順利利」、「最厲害的是那個門把吧！」、「厲害了我的天，這樣竟然沒被扯斷」、「以為是在印度才有機會看到的」、「霍爾的移動城堡V.S台灣的移動三寶」、「看過，這種只要不要影響他人，我不會檢舉，也是辛苦人」。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

