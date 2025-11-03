桃園驚見"移動城堡"! 收納箱.腳踏車綁車頂

社會中心／賴國彬 桃園報導

桃園有民眾路過虎頭山公園，看到一名男子，把收納箱、腳踏車和雜物都綁在車頂上，只靠簡單繩索固定，直呼「阿伯你要確定耶」。影片po上網引起熱議，因為這樣開上路，實在太危險，網友說，不是第一次看到這輛車，常在桃園趴趴走，還有人戲稱這是「阿伯的移動城堡」。

香檳色轎車違規停在人行道上，車頂上堆了一拖拉庫的物品，地面上雜物也散落一地，男子還不斷把東西往車內塞。

從另一個角度看，車頂到後擋風玻璃，兩個大型收納箱、登機箱、兒童腳踏車，還有小型家具，只靠繩索固定、綁在門把上。男子就這樣在桃園虎頭山公園入口，把整台車堆的滿滿滿。

桃園驚見"移動城堡" 好危險！收納箱.腳踏車綁車頂

車頂上堆滿雜物，甚至有兒童腳踏車。





民眾：「那東西如果沒弄好，掉下來會影響到路人。」

民眾：「那當然危險啊！警察有沒有開罰？外面撿的人家可能不要的，撿來這邊擺，那個沒人要買啦。」

東西綁在車頂上，萬一半路掉下來，實在好危險。有網友在中壢和南崁看過這台車，有人戲稱「這是車的極限，不是阿北的極限」、「轎車當貨車用，生活智慧王」，還有人形容「阿伯的移動城堡、桃園的移動炸彈」。





桃園驚見"移動城堡" 好危險！收納箱.腳踏車綁車頂

從汽車背面後方看，更是驚險。





桃園分局交通組巡官呂健亦：「自小客載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險，已違反道路交通管理處罰條例，第30條1項7款，可處汽車駕駛人3000元以上，1萬8千元以下罰鍰。」

「阿伯的移動城堡」引起警方關注，提醒民眾，開車載東西要注意，避免吃上罰單，還影響到其他人的用路安全。





