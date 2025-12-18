地方中心／賴國彬 桃園報導

驚悚！桃園市桃園區民生路，發生一起驚險的意外，一名男子與朋友並肩走在馬路邊緣，沒想到，竟遭後方行駛而來的公車後照鏡直接撞擊頭部，重擊力道之大，讓他當場痛到抱頭，瞬間畫面曝光，在網路上引發激烈論戰。

一男一女並排在馬路上，走著走著，沒想到，下一秒，後方一輛公車開過來，男子慘遭後照鏡狠狠巴頭，這一撞，實在好痛，男子痛到抱頭，一旁女子也趕緊關心。

從另一個角度來看，公車行駛在路上，後照鏡撞到一旁行人，這一撞力道不小，公車司機趕緊下車關心，只見男子走到車前拍攝車牌後就自行離開，影片一出，立刻掀起熱論。

桃園驚險意外！ 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡「巴頭」

桃園驚險意外! 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡"巴頭"。（圖／民視新聞）





事發就在17號下午，這輛桃園客運5022班次，行經桃園民生路發生意外，不過也掀起兩派議論，一派網友批評行人並排走在道路上很危險，直呼「走那麼外面，難怪被公車巴頭」、「馬路如虎口，行人靠邊走」、「誰教你並排走在馬路上？」不過，另一派網友則認為，「台灣有留給行人空間嗎？」、「有沒有考慮過這邊沒有人行道，行人要走哪裡？」、「先問一下，人行道在哪？這不是被逼到馬路上的嗎？」





桃園驚險意外！ 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡「巴頭」

桃園驚險意外! 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡"巴頭"。（圖／民視新聞）





對此，桃園客運表示，事情發生後，駕駛即下車關心，詢問民眾是否需報警處理及有無就醫需求，民眾沒有做回應，只叫駕駛離開，若接獲對方提出相關賠償請求，本公司將依肇責負相關責任。而桃園客運也呼籲，民眾不要在車道上行走，以免發生危險。





