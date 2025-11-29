桃園高中生墜樓瘋傳「被同學推的」！他爆料「創群組吵架」警方急回應

墜樓學生被送往桃園聖保祿醫院搶救。圖／翻攝自Google Maps

桃園市一所高中昨（28）日下午發生男學生墜樓意外，校方獲報後立即將其送醫急救，並啟動通報與輔導機制。不料，事後網路上卻瘋傳男同學是「遭其他同學推下樓」，甚至有自稱學生者質疑監視器拍不到事發原因，消息曝光後頓時引起各界關注，也釣出桃園市議員黃瓊慧與校方也接連出面闢謠，全案始末仍待調查釐清。

這起墜樓事件發生在11月28日下午3時33分許，桃園市某高中一名同學不知何故突然墜樓，校方獲報後第一時間啟動緊急應變機制，通報救護車將該學生送往聖保祿醫院急救，並依規定完成校園通報程序、向主管教育行政機關報告。另外，校方也同步介入校內輔導措施，輔導室已針對目睹事件的師生及相關班級進行安心輔導，後續將提供持續性的個別及團體支持，協助學生處理情緒衝擊。

怎料事件曝光後，社群平台上卻開始流傳「該生遭同學推下樓」的輿論，Threads上更有網友瘋傳：「好像吵架把別人推下去，4樓墜落到1樓」、「吵架吵到被推下去」。還有一名自稱該高中的同學今（29）日PO文表示，事發當天由於海鮮過敏而前往祿聖保祿醫院急診治療，聽見學校校長、班導師、社會局人員與員警的討論：「內容吵什麼我當然不知道，但我有聽到他們有創群組，然後吵架，就今天這樣了。」

原PO透露，目前墜樓學生仍在人世，但對於目前有關「監視器拍不到事發情況」的說法，他也相當傻眼：「作弊拍得到、墜樓拍不到，這不是很鬼嗎」，更質疑此案疑似遭管理層試圖息事寧人。原PO最後直言，不管墜樓學生本身習慣如何，都不應該動手：「即使可能是受害者先出手的，也應該立即報告學校老師。創群組吵架，很明顯就是沒事找事做。」

對此，桃園市議員黃瓊慧昨晚8時也發文表示，她已向桃園分局查證，警方檢視監視器後，未看到該學生遭同學推落的情況，詳細案情仍待進一步釐清。校方也在公告中嚴正駁斥該謠言，呼籲家長、學生及社會大眾勿在校內外或社群媒體上臆測、討論或散播未經查證的訊息，以避免造成學生及家屬二次傷害，同時也感謝家長及社區的信任，強調將以審慎、負責態度處理後續事宜。

