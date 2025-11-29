桃園高中生墜樓！網傳「被同學推」 警調監視器無此情況

桃園市桃園區知名私立高中於11月28日下午發生墜樓事件，一名學生在校內被發現墜落，隨即送往聖保祿醫院進行搶救。針對網路社群流傳當事人「被同學推下樓」，經警方調閱監視器，確認無此情況。校方也呼籲外界勿以訛傳訛。

近日接連傳出高中生墜樓意外。（示意圖／中天新聞）

桃園市議員黃瓊慧表示，警方調閱監視器畫面，查看並沒有出現學生被推落的情形。事故發生後學校立即啟動校安通報程序，並針對目擊的師生及該班級的學生提供心理輔導，強調將持續關懷受影響的學生及其他同學。

為了尊重學生隱私，校方再次呼籲家長和師生避免在校內外或社交媒體上進行臆測或討論，並強調將妥善處理後續事宜。

此外，北市某女中27日晚間也傳出墜樓意外，一名高三女學生當時在校內晚自習，離開座位去側所後，不明原因疑從5樓墜落，被發現倒臥在1樓，當場失去呼吸心跳，經過一小時的搶救仍宣告不治。

女學生的父母悲痛趕往醫院認屍，當場哭到癱軟，並泣訴女兒在家無異常徵兆，一切都表現正常，不清楚為何會突然墜樓。校方已完成校安通報，並啟動輔導與支持措施，確切墜樓原因，仍待後續調查釐清。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

