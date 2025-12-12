桃園高風險場所納管制度奏效，環保局肯定友源公司成為減災典範。（環保局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市環保局十二日上午於龍潭區「友源貿易股份有限公司」舉行表揚儀式，由姚敦明專門委員頒發感謝狀，肯定該公司在火災預防自治條例公告後，立即依規定申領核可文件，並自主降低硝酸鈉存量、完善防爆設施、製作危害辨識卡及增設火警探測器連線第三方等措施，全面落實防災規範，成為今年二月公告後，爆裂物先驅化學物質第一批納管高風險場所十三家中的代表模範，展現企業責任與防災決心。

環保局長顏己喨表示，桃園市政府為進一步落實工廠的風險預防，自一一三年起全國首創「跨局處合作的高風險場所納管制度」，並於今年二月二十一日依自治條例公告第一批納管對象，涵蓋工廠危險物品、公共危險物品、爆裂物先驅化學物質及低溫冷凍倉儲等類型。制度推動以來已見成效，根據消防局統計，今(一一四)年一至十一月桃園工廠與倉庫火災共五十三件，較去年同期下降百分之二十四點三，創近十年同期最低。顏局長強調，這不僅是數字的改善，更代表市民居家安全與工作環境獲得保障，成果來自消防局、經發局等跨局處的共同努力。市府團隊推動政策的初衷，就是守護市民安全與城市永續發展，樂見成果逐步展現。

環保局進一步說明，今年公告納管的爆裂物先驅化學物質場所，已完成十三家高風險業者現場輔導訪視，逐一檢視登記申報、消防設施改善、防爆器具使用、危害辨識卡製作及火警探測器連線第三方等項目，確保措施落實。友源公司雖僅從事化學品買賣與貯存，未涉生產製造，但平日硝酸鈉貯存量約二百公噸。公司在公告後立即配合申領核可文件，並依規定推動改善，包括減量貯存、採用RC結構牆與防火建材、依安全距離設置防火隔離、分區管理危險物品，以及自主辦理災防演練，全面強化管理、降低事故風險。