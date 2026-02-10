桃園魚、果菜市場年節前買氣熱 農業局：供應充足

桃園市長張善政清晨分別前往桃園魚市場及果菜市場，視察年前魚貨、果菜供應情形。圖：農業局提供

桃園市長張善政今（10）日清晨分別前往桃園魚市場及果菜市場，視察年前魚貨、果菜供應情形，現場並發放福袋向所有辛苦的工作人員拜早年。張善政表示，農曆春節將近，魚市場及果菜市場出貨量明顯增加，感謝所有工作人員，每天堅守崗位為桃園的市民朋友提供最新鮮的魚貨及蔬果。

農曆春節將近，魚市場及果菜市場出貨量明顯增加。圖：農業局提供

張善政指出，以去（114）年為例，桃園魚市場整年交易量達5226公噸，交易額約5億9000萬元；另桃園果菜市場整年交易量超過2萬公噸，交易總額近7億元，顯示桃園批發市場體系運作穩健，不僅滿足市民年節消費需求，也支援鄰近地區的民生供應。未來，市府桃園魚市場及果菜市場將持續為農、漁產品供貨狀況與品質把關，確保價格穩定，讓民眾吃得更心安。

桃園魚市場及果菜市場將持續為農、漁產品供貨狀況與品質把關。圖：農業局提供

農業局長陳冠義表示，春節節慶帶動採買需求，市場買氣熱絡，魚貨交易量與價格均呈現成長。今日魚貨平均交易價格為每公斤159.9元，交易量約23.8公噸；另於批發市場蔬果交易方面，今日蔬菜平均批發價格為每公斤17.6元，交易量達291公噸，顯示各蔬菜產區供應量充足，市場供需運作穩定。

各蔬菜產區供應量充足，市場供需運作穩定。圖：農業局提供

農業局長陳冠義說明，桃園魚市場應景年節食材應有盡有，包括象徵「昌盛」的白鯧、代表「事事如意」的鱸魚、「多子多孫」的烏魚子、「五福臨門」的午仔魚等；桃園果菜市場則有過年必備的芥菜（長年菜）、象徵好彩頭的白蘿蔔、代表「大吉大利」的椪柑、桶柑等，讓民眾在過年期間為年夜飯增添更多美味選擇。

陳冠義表示，市府於年節期間持續關注農產品供應情況，同時持續落實推動食安五環改革政策，在第三環加強查驗加強水產品用藥監測部分，魚市場每月皆執行水產品自主檢測，確保魚貨來源及落實追溯管理。桃園果菜市場亦加強把關蔬果批發交易前的安全性，透過質譜快檢精準檢驗農藥，確保提供市民良好安全的食品供應。

