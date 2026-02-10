桃園魯冰花季2/26登場 推7特色旅程

今年推出七條魯冰花主題小旅行遊程，帶領民眾深入體驗魯冰花所承載的在地文化與人文風情=（客家局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園大龍門迎春賞花首檔活動「二０二六魯冰花季」將於二十六日至三月八日在龍潭盛大登場，活動亮點搶先曝光，邀請民眾提前規劃二二八連假前後的春遊行程。今年魯冰花種植範圍包含大北坑花區及台灣客家茶文化館花區，面積達十二公頃，為全台之最；並首度結合龍潭大池燈會活動，打造白天賞花、夜晚賞燈的全日旅遊體驗。

桃園魯冰花季首度結合龍潭大池燈會活動，打造白天賞花、夜晚賞燈的全日旅遊體驗。（客家局提供）

桃園市政府十日表示，二０二六魯冰花季串連大北坑、台灣客家茶文化館和龍潭大池等三大展區，規劃完整的春遊客庄路線。活動期間，白天於大北坑與客茶館花區將安排擂茶、奉茶、手作、搗粢粑、天穿日五色粄體驗、文化導覽、音樂表演、主題市集及闖關遊戲，讓遊客走入茶園與社區，感受龍潭茶山景緻與客庄日常；夜晚可順遊龍潭大池燈會，欣賞主題地景藝術燈區，在湖畔光影中感受元宵節慶氛圍。

活動更結合二月二十七日迎古董、二月二十八日接財神及三月八日天穿日等三大客家民俗節慶，透過熱鬧踩街、民俗體驗和祭儀文化，展現客家族群迎新納福與敬天愛地的文化特色，同時呼應魯冰花凋謝後回歸土地、滋養茶樹，讓環境生生不息的永續價值。

此外，深受民眾歡迎的魯冰花小旅行，今年將推出七條特色遊程，並自二月十日中午十二時起開始報名，包含茶文化、茶藝ＤＩＹ、綠植手作、製茶體驗、街庄生活與風土記憶等主題，將帶領民眾親身體驗魯冰花所承載的地方文化內涵。