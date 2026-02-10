桃園魯冰花季2/26起龍潭大池登場 7特色遊程今起開放報名

桃園大龍門迎春賞花首檔活動「2026魯冰花季」將於2月26日至3月8日在龍潭盛大登場，活動亮點搶先曝光，邀請民眾提前規劃228連假前後的春遊行程。今(2026)年魯冰花種植範圍包含大北坑花區及臺灣客家茶文化館花區，面積達12公頃，為全台之最；並首度結合龍潭大池燈會活動，打造白天賞花、夜晚賞燈的全日旅遊體驗。其中，深受民眾歡迎的魯冰花小旅行，今年將推出7條特色遊程，並自今(10)日中午12時起開始報名，包含茶文化、茶藝DIY、綠植手作、製茶體驗、街庄生活與風土記憶等主題，將帶領民眾親身體驗魯冰花所承載的地方文化內涵。

廣告 廣告

2026魯冰花季種植範圍包含大北坑花區及臺灣客家茶文化館花區，面積達12公頃，為全台之最。圖：客家局提供

市府表示，2026魯冰花季串連大北坑、臺灣客家茶文化館和龍潭大池等三大展區，規劃完整的春遊客庄路線。活動期間，白天於大北坑與客茶館花區將安排擂茶、奉茶、手作、搗粢粑、天穿日五色粄體驗、文化導覽、音樂表演、主題市集及闖關遊戲，讓遊客走入茶園與社區，感受龍潭茶山景緻與客庄日常；夜晚可順遊龍潭大池燈會，欣賞主題地景藝術燈區，在湖畔光影中感受元宵節慶氛圍。

今年魯冰花盛開時間預估在228連假前後，桃園市客家局邀請民眾提前規劃行程，並於活動期間走入大龍門客庄，體驗豐富的春日之旅。圖：客家局提供

今年活動更結合2月27日迎古董、2月28日接財神及3月8日天穿日等三大客家民俗節慶，透過熱鬧踩街、民俗體驗和祭儀文化，展現客家族群迎新納福與敬天愛地的文化特色，同時呼應魯冰花凋謝後回歸土地、滋養茶樹，讓環境生生不息的永續價值。

桃園魯冰花季首度結合龍潭大池燈會活動，打造白天賞花、夜晚賞燈的全日旅遊體驗。圖：客家局提供

客家事務局表示，今年魯冰花盛開時間預估在228連假前後，邀請民眾提前規劃行程，並於活動期間走入大龍門客庄，體驗豐富的春日之旅。為便利遊客前往各展區參觀，將於2月27日至3月8日的假日期間安排免費接駁車，民眾可由龍潭運動公園或楊梅火車站後站，搭乘接駁車前往大北坑花區，並由大北坑花區轉乘至客茶館花區、龍潭大池燈區。詳情請至活動官網「2026魯冰花季」查詢，或至臉書「魯冰花季-客庄生活・美學・文化復興事」查看。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

楊梅區公所傳遞新年喜氣 大師揮毫春聯免費帶回家

龍華科大文創系作品深度詮釋「信託制度」 獲徵影活動雙獎肯定