桃園黑毛豬改用飼料恐「肉質、口感不再」 農友籲開放可溯源下腳料

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中央本月1日宣布全面禁止廚餘養豬，轉型期1年，最晚於明年12月31日前禁止，桃園市為黑毛豬飼養大宗，維持肉質好吃的主因就是廚餘餵養，禁餵令將對產業造成嚴重衝擊，桃市府今(3)日邀集豬農、養豬協會、農會、飼料公會、肉品市場及相關局處召開視訊會議。

桃園市養豬協會理事長林承德表示，1年的轉型期太短、太匆促，豬農可能從這個月起就不敢再進小豬，乾脆改養白豬或現有大黑豬，且改以飼養餵養黑毛豬，在換肉率及成長速度上都不可行，將影響肉質及口感，中央應該禁止家戶廚餘餵養豬隻，將「可溯源」的動物性及事業性下腳料，維持開放給黑毛豬繼續使用。

此外，桃園市現有261場養豬場、飼養頭數超過11萬頭，8成以上是黑毛豬，其中200頭以上且具高溫蒸煮設備的養豬場有98家，其中有4家暫時停養，此次非洲豬瘟疫情後，透過補助加裝GPS及AIoT設備，監控廚餘載運軌跡及蒸煮數據，目前有83家申請，中央宣布禁用廚餘政策，等於這套設備裝了只能用1年，尤其AIoT設備動輒13到20萬元。

桃園市養豬協會總幹事彭金松表示，GPS的部分中央會全額補助，但AIoT設備只補助一半，這部分也希望爭取中央全額補助，禁用廚餘餵養對桃園黑毛豬產業衝擊大，過去未使用適合黑毛豬的飼料，能否維持肉質及口感不得而知，若一定要轉型飼料餵養，希望中央辦理飼料補貼，並針對想離牧的農民提供離牧補貼。

桃市府視訊會議由秘書長溫代欣、農業局長陳冠義、環保局長顏己喨及教育局與會，聽取豬農、養豬協會、農會、飼料公會、肉品市場代表意見，陳冠義表示，產業代表反映包括禁用廚餘後提供飼料補貼，針對養豬戶面臨競爭及成本，中央是否提出包括離牧補貼等政策，並推出以豆渣或下腳料製成，合乎桃園黑豬產業的飼養，讓換肉率及成長速度不要差太多的飼料配方，將透過與中央的定期視訊會議，或市長、副市長出席行政院會方式，儘快將農友的意見反映給中央。

顏己喨表示，原本農友在開放廚餘養豬後，豬農願意投資加裝GPS及AIoT設備，且中央補助一半最高6.5萬元，許多農友已陸續投資跟建置，如今禁餵廚餘政策確定，轉型期僅1年，等於這些設備只使用1年，投資成本大大不划算，這部分也會向中央爭取以補助或租賃方式降低豬農成本。

中央本月1日宣布全面禁止廚餘養豬，轉型期1年，禁餵令將嚴重衝擊桃園黑毛豬產業，桃市府3日邀集豬農、養豬協會、農會、飼料公會、肉品市場及相關局處召開視訊會議。(記者鄭淑婷攝)

