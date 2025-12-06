桃園黑豬超搶手 養豬協會送300份滷肉飯、烤香腸

桃園市養豬協會舉辦「國產豬安心吃」活動，向國人推薦桃園在地優質的「桃園黑豬」。





桃園仙草嘉年華結合酷洛米主題，上（11）月22日起於楊梅休閒農業區開幕展出至今，已吸引百萬人潮朝聖，活動預計7日落幕，2公頃紫色仙草花正值盛開，參觀人數可望再創新高。桃園市養豬協會6日也於仙草嘉年華主舞台區舉辦「國產豬安心吃」活動，現場免費提供滷肉飯、烤香腸各300份，向國人推薦桃園在地優質的「桃園黑豬」。

桃園市養豬協會理事長林承德表示，6日特別邀集產業代表、專家學者與在地畜牧業者，一起宣示守護食品安全、推廣「桃園黑豬」，並支持地方優質畜產品牌。現場安排國產豬肉，另外也免費提供滷肉飯、烤香腸各300份，讓民眾「看得到、吃得到」，親身感受桃園黑豬口感Q彈、脂肪細緻的絕佳品質與風味。

現場亦販售採用桃園黑豬製成的鹹豬肉、貢丸及香腸，此外，參加有獎徵答有機會將優質地產「楊農米」帶回家。

桃園市政府農業局表示，台灣防疫體系一直以來維持高標準，國產豬肉採行嚴格檢驗、溯源制度，民眾可安心選購與食用。市府將持續與中央合作強化防疫量能，並推動養豬產業升級、加工加值、品牌行銷等措施，協助在地畜牧業永續發展；同時呼籲民眾以行動支持國產豬肉，力挺在地農畜產業，讓桃園黑豬與台灣豬肉的好品質被更多人看見。

