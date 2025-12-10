桃園龍安國小推出小米創意料理 體驗小米文化

桃園市龍安國小學生體驗「搗小米」

桃園市龍安國小學生品嘗自己手做的小米麻糬

桃園市龍安國小舉辦了一場兼具文化與飲食教育的小米食農體驗活動

透過課程，讓小朋友對小米文化有進一步的認識

在學校也能享用小米料理，桃園市蘆竹區龍安國小與學校午餐廠商合作，結合二年級生活課程「米粒魔術師」，舉辦了一場兼具文化與飲食教育的小米食農體驗活動，帶領孩子從「課本到餐桌」完整走讀小米文化，並於高年級營養午餐推出創意副菜「小米焗烤蔬菜」，獲得師生熱烈好評。

龍安國小表示，學校配合原住民族委員會與農業部共同指導的「國產原民小米文化進校園」計畫，活動以「五花八門的米食」揭開序幕，介紹臺灣常見的穀類及多元米食。學生發現，原來小米料理不僅限於小米飯，還能變化為小米咖哩、小米拌麵、小米棒等豐富樣貌，展現傳統穀物的無限創意。

在「認識原民小米」單元中，營養師劉容均從小米的產地、外觀、特色談起，引導學生實際觸摸小米，體驗不同於稻米的質感。學生了解到小米不只是食材，更是原住民族歲時祭儀與信仰的核心作物，在文化傳承中具有重要象徵。劉容均營養師同時也向孩子介紹小米富含膳食纖維、色胺酸與多種維生素，是近年備受關注的健康穀物。透過「小米變變變」單元，讓學生看見從點心到糕點，小米已悄悄融入生活，是兼具營養與文化意義的良好食材選擇。

龍安國小指出，本次體驗活動的亮點，是深受學生歡迎的「搗小米」課程。孩子們分組上陣，透過敲打、搗製等步驟，實際體驗早年部落製作小米食品的過程。許多學生首次操作覺得好驚奇，直呼「原來做點心這麼不容易」，也更加珍惜食物得來不易。課程最後的試吃時間更讓教室充滿歡笑與討論，大家品嘗自己手作小米麻糬後。二年三班導師謝翠盈表示，平時孩子常吃麻糬，但第一次吃到自己親手搗的小米麻糬，對他們來說非常新鮮有趣。

配合主題課程，龍安國小高年級營養午餐特別推出「小米焗烤蔬菜」創意副菜，以特調白醬烹煮小米，再搭配青花菜、玉米粒、培根等食材，最後覆上起司焗烤，將小米轉化為孩子喜愛的風味。五年三班導師李惠美指出，將味覺結合文化，讓學生對小米的印象更加深刻，不再只是課本裡的名詞。

龍安國小校長錢善盈說明，過去生活課程在介紹米食時，較少提到原民小米文化，本次透過原民會、農業部及教育局的支持，讓學校能以課程、活動與午餐同步深化文化認識，不僅豐富孩子的學習經驗，也讓國產小米成為營養午餐中的暖心亮點。