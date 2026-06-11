桃園龍安國小畢業季送大禮 「廚藝與護理」引領學子探索未來
鳳凰花開，驪歌即將響起。桃園市龍安國小為了給畢業生一份最實用的「畢業禮物」，近日特別規劃了二場別開生面的「畢業生職業試探課程」。學校打破傳統學科限制，邀請到家長會蔡進福榮譽會長與志工隊劉虹君隊長親自披掛上陣擔任講師。透過主廚與護理師的職涯分享與實作體驗，帶領畢業生認識社會不可或缺的技術人才與醫護工作者，讓孩子們在邁向國中前，提前展開一場探索夢想的旅程。
課程當天，平日嚴肅的教室化身為「五星級廚房」與「模擬醫院」，現場氣氛熱烈。孩子們踴躍參與互動，雙眼充滿了對未知領域的好奇。在廚師職業試探課堂中，擔任家長會榮譽會長的蔡進福主廚一改平時開會的西裝革履，換上筆挺的白色廚師服與高帽，帥氣登場。蔡會長不僅向學生介紹中西式廚師的職涯歷程，也用影片介紹自創品牌的點點滴滴。
蔡會長感性地對孩子們說：「廚師的工作不只是做出一道菜，而是把幸福跟溫暖傳遞給吃的人。廚房高溫、高壓，考驗的是專注力與耐力。成功不是等待機會，而是進一步創造機會！」在會長的指導下，不少原本在家從不進廚房的學生紛紛表示，原來爸爸媽媽每天做飯這麼辛苦，6年3班傅誓勛聽後驚訝地說：「原來一道好吃的料理不是天生就會做，而是經過很多次失敗才成功的！」蔡會長也勉勵孩子，技術不只是工作的工具，更能創造幸福、服務他人，甚至開創屬於自己的事業。
另一堂護理師職業試探課程同樣讓學生印象深刻。由志工隊長劉虹君護理師領軍。她結合自身多年的臨床經驗，用淺顯易懂的方式，向學生剖析醫療體系中護理人員不可或缺的角色。她帶著聽診器、檢耳鏡等專業器材進入教室，孩子們第一次戴上聽診器時，聽見同學「撲通、撲通」的心跳聲，忍不住露出驚奇的表情。有位原本害羞的學生，在練習為同學測量身體狀況時緊張得手微微發抖，經過劉隊長耐心鼓勵後，終於順利完成操作，臉上綻放出自信的笑容。劉隊長告訴大家：「護理師的雙手是守護生命的防線，需要的是細心、耐心與冷靜。」這句話深深觸動了在場學生，讓他們體會到醫護人員在白色巨塔背後的奉獻與使命感。
課程結束後，許多畢業生興奮地表示，這堂課比滑手機還有趣，甚至有學生當場立志：「我以後也要像會長一樣成為厲害的主廚！」、「我想和隊長阿姨一樣，當個能救人的護理師。」這場兼具知性與感性的職業試探課程，在學生們的歡笑與汗水中圓滿落幕。
龍安國小校長錢善盈表示，社會的進步除了需要學術研究人才，更需要具備專業技術與服務熱忱的職人。近年來市府教育局積極推動技職教育與醫護人才培育，希望學生能從小認識不同職業的價值與貢獻，了解每一份專業都值得尊敬，每一種能力都能成就精彩人生。
龍安國小黃德州主任也表示，面對未來快速變遷的社會，除了培養學科能力，更希望孩子能建立對專業技術與服務精神的尊重。透過職業試探課程，讓學生了解醫護與技職人才對社會的重要性，在心中播下夢想的種子，期待未來能有更多孩子勇敢投入各項專業技術領域，用自己的專長發光發熱，成為社會不可或缺的力量。
更多新聞推薦
其他人也在看
美國安會取消與鄭麗文會面？國民黨駁斥：特定媒體故意詆毀
國民黨主席鄭麗文現正率團在美國訪問，傳美國國安會取消與鄭麗文的會面，且未告知原因。國民黨今天（11日）表示，鄭麗文在華府與行政部門的會面是全部保密不對外釋出任何訊息，特定媒體故意詆毀，只是暴露出民進黨的恐慌和心虛而已。
嘉縣唯一！ 竹崎高中蕭安宇獲2026總統教育獎 翁章梁親贈ipad勉勵
2026年總統教育獎得獎名單於5月揭曉，嘉義縣立竹崎高中體育班羽球專長學生蕭安宇榮獲殊榮，成為嘉義縣唯一獲獎學生。嘉義縣長翁章梁今11日邀請蕭安宇至縣長室茶敘交流，透過面對面對談，了解蕭同學的獲獎心路歷程與未來展望。竹崎高中校長蘇淵源說明，蕭安宇為中度聽力障礙學生，在家人長期陪伴與支持下，始終以正向態度迎向挑戰。她原本就讀他校普通班，為了追求羽球訓練，高二時轉學至竹崎高中體育班，全心投入學習與訓練的生活，並積極備戰聽障奧運選拔。蕭安宇在2024年聽障青年運動會勇奪女子單打及混合雙打雙金，取得2025東京聽障奧運資格，在賽事中與隊友攜手奪下團體銅牌，展現突破自我的強大能量，高三時透過特殊選才入學管道，錄取清華大學不分系學士班。蕭安宇說，很高興獲得總統教育獎的肯定，感謝縣長、校長、家人、老師跟所有同學，讓自己有機會獲得這項獎項，未來會在清華大學就讀，繼續努力打球，朝運動方向發展，希望未來有機會參加聽奧，往奪牌夢想前進。翁章梁表示，人活在世上一定要肯定自己，不管身在什麼樣的處境，就算自己跟別人有些不同，但它不會變成障礙，還能幫助自己走出不同路線。此外，很多成功的名人分享心得時，都會提到影響自
德政變弊案！花蓮營養午餐出包 胡仁順點名「傅崐萁防火牆」：恐向上擴大
即時中心／廖予瑄、許雯絜報導花蓮縣政府推動的 「免費營養午餐」疑爆發弊案，花蓮縣副縣長顏新章今（11）日以嫌疑人身分被檢調帶到調查站約談，副縣長辦公室等處也遭到搜索，而代理秘書長饒忠則是證人身分，同樣帶回訊問。對此，民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，顏新章是國民黨立委傅崐萁非常重要的核心幕僚長，所以不難看出，「這次弊案還有向上延燒的可能。」
林襄、馬傑森熱戀！沈玉琳承諾結婚給大紅包 霸氣金額曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導知名啦啦隊女神林襄，原先與球員馬傑森戀情被曝光後見光死，以為戀情就此落幕，但近期週刊直擊，兩人不僅十指緊扣牽著手，並前往板橋車站餐廳吃飯，外界好奇兩人是否轉成地下戀情；林襄經紀公司則稱「希望外界能給予當事人一些空間」，等同並未承認和否認。對此，林襄的師傅、藝人沈玉琳今（11）日下午受訪不僅喊「是值得祝福的一對」，更承諾，如果兩人能修成正果，自己大膽慷慨允諾包20萬紅包。
日職／奪旅日首勝登英雄舞台 孫易磊自爆：太緊張日文忘光了
旅日小將孫易磊本季首度在一軍先發，他主投6局飆出8次三振，僅被擊出2支零星安打沒有失分，火腿終場3：0完封橫濱DeNA，孫易磊拿下日職生涯首勝，也成為火腿隊史最年輕拿下勝投的外籍球員。賽後孫易磊登上英雄舞台，他大部分用中文應答，還自爆「第一次站上英雄舞台有點緊張，會的日文都忘光了。」
親中惹議？爆鄭麗文見美國安會碰壁？被當「他」的代言人？
論壇中心／董思旻報導國民黨主席鄭麗文訪美行程有變，原定將與美國安會官員會晤，爆出遭無預警取消，外界認為與批評軍購與親中爭議言行有關。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中分析，鄭麗文喊要撤銷第一島鏈，違背美國的戰略主張，對方怎麼會見鄭麗文，就算派人見了也不會給好臉色，鄭麗文又怎敢公布。
陳永興與黃國昌、柯文哲有私交？黃揚明翻出他挺大罷免專文：說他是白的我滿頭問號
總統府11日公布監察委員提名名單，總統賴清德將提名台灣人權促進會前會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長。據《風傳媒》報導，陳永興與民眾黨主席黃國昌有多年交情。對此，資深媒體人黃揚明於臉書發文表示，陳永興去年6月的專欄文挺大罷免，要說陳永興是白的？只有滿頭問號。陳永興過去曾在公開文章中表示，2014年太陽花學運後，黃國昌曾親自找上門，希望結合太陽......
快訊／威力彩頭獎飆9億 6/11開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
威力彩連槓28期！頭獎狂飆9億元 最新獎號出爐
台灣彩券公司於11日晚間8時許，開出第11500047期威力彩號碼，連續28期槓龜，頭獎9億元。稍早獎號出爐，本期第一區獎號由小至大依序為「07、22、23、24、36、33」，第二區中獎號碼則開出「08」。
影/補刀賴瑞隆？網灌《鐵拳教育》遭封鎖！莊瑞雄再「認證」：小朋友去給人家霸凌
以校園霸凌為題材的韓劇《鐵拳教育》爆紅，許多台灣網友認為劇情類似民進黨高雄市長參選人賴瑞隆兒子涉霸凌案，灌爆賴瑞隆社群平台留言，卻遭封鎖。民進黨立委莊瑞雄對此緩頰，卻被揪「認證」賴瑞隆兒子霸凌。
香港籃球教練體罰親歷者：「全部人都覺得不妥，但你又可以怎麼樣？」
日前有網絡影片顯示，一名籃球教練抓着學生的手掌摑其面部，圍觀學生和助教均無阻止，引發討論。事實上，香港早已立法禁止老師體罰學生。但在競技運動上，是怎樣的權力架構和空間，仍然默許體罰存在？
川普預告今晚猛攻伊朗！放話奪石油出口樞紐
[NOWNEWS今日新聞]中東局勢再次升級，美國總統川普表示，今晚將對伊朗發動極為強烈的軍事打擊，更放話將奪取伊朗石油樞紐哈爾克島（KhargIsland）。川普在美東時間11日上午8時22分，在自家...
國小畢典變造勢大會？校方挨轟 萬美玲兒佀廣洋回應了
桃園市中山國小昨天（6／10）舉辦畢業典禮，由於今年是選舉年，不少參選人都會把握跟選民接觸的機會，到學校的畢業典禮致詞，爭取更多曝光。不過中山國小有家長質疑，國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋出席活動合理性，稱佀廣洋致詞時間較他人長。對此，佀廣洋回應，他是以畢業校友與立委萬美玲助理身分出席，希望大家把焦點還給畢業生，校方也還原當時情況。
救助白米驚見活蟲! 五結農會允諾6/18前全數更換
北部中心／黃富溢 宜蘭報導宜蘭縣五結鄉農會代辦公糧救助米，結果收到米的民眾卻發現，白米裡居然有米蟲，而且分裝米的袋子，封口還有個大洞，照片曝光後引起討論，農糧署清查後表示，是封口機開機溫度不夠，導致封口不完全，加上高溫導致蟲卵孵化。農會承諾會端午節前，將發放出去的米全數更換。
高材生搶當工程師不想做醫生？醫學系缺額創5年新高 甄選會：這才是主因
115學年度大學申請入學今（11）日公告結果，全台11校的醫學系共有4918人報名，爭取597個招生名額，不過最終僅分發460人，缺額137名，創近5年來新高。大學甄選入學委員會對此表示，其實醫學系的報名人數比去年還增加，至於缺額原因是否受到資通訊科系影響，目前尚難斷定，不過近年資通訊產業暢旺，確實反應於學生的科系選擇上。今年大學申請入學提供5萬450個招......
首宗AI眼鏡作弊! 台大牙醫入學筆試 考生眼鏡發燙被抓包
生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導為了拚上台大，今年竟出現全台首例AI眼鏡舞弊事件！事件發生在台大牙醫系申請入學二階段筆試，一名考生說冷氣太冷，穿著帽考化學科，等到第二節考物理時，悄悄改換黑框眼鏡，引起監考官懷疑，當場發現他的眼鏡發燙，揭發作弊行為，最後這科以零分計算，台大夢碎。
擔心被中國斷電？歐盟禁補助中製逆變器 恐拖累綠能轉型
歐盟近期宣布禁止對中國製太陽能逆變器提供公共補助，主因是擔心這些具備遠端更新功能的設備可能成為資安漏洞，甚至讓外國勢力有機會癱瘓歐洲電網。這項政策預計將影響歐盟超過五分之一的新增太陽能裝置容量，引發能源安全與氣候目標之間的兩難。
蔡允潔淚憶傅子純暖心往事 「接住我沈重的體重！」
八點檔男星傅子純7日因急性血癌驟然離世，享年46歲，消息曝光後震驚演藝圈與大批粉絲，出道24年的他，向來以陽光健康形象示人，突然傳出噩耗令人難以置信，也讓眾多圈內好友悲痛不已，紛紛透過社群平台發文悼念。女星蔡允潔昨（10日）晚間也在臉書分享與傅子純相處的點滴，字字句句流露出不捨與感謝。
5月營收破五年新高！「這檔面板」獲三大法人豪撒17.9億元稱霸 華通搭SpaceX起飛成新寵
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導由於美伊戰火再度交鋒，推升市場不穩定性因子升高，台股今（11）日開低走低，終場收在43,149.46點，下挫76.08點，跌幅0.18...