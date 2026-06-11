桃園龍安國小變五星廚房、醫院 畢業生體驗廚藝與護理工作

家長會榮譽會長蔡進福進行職涯分享。圖：教育局提供

鳳凰花開，驪歌即將響起。桃園市龍安國小為了給畢業生一份最實用的「畢業禮物」，近日特別規劃了二場別開生面的「畢業生職業試探課程」。學校打破傳統學科限制，邀請到家長會榮譽會長蔡進福與志工隊長劉虹君親自披掛上陣擔任講師。透過主廚與護理師的職涯分享與實作體驗，帶領畢業生認識社會不可或缺的技術人才與醫護工作者，讓孩子們在邁向國中前，提前展開一場探索夢想的旅程。

帶領畢業生認識廚師工作。圖：教育局提供

課程當天，平日嚴肅的教室化身為「五星級廚房」與「模擬醫院」，現場氣氛熱烈。孩子們踴躍參與互動，雙眼充滿了對未知領域的好奇。在廚師職業試探課堂中，擔任家長會榮譽會長的蔡進福一改平時開會的西裝革履，換上筆挺的白色廚師服與高帽，帥氣登場。蔡進福不僅向學生介紹中西式廚師的職涯歷程，也用影片介紹自創品牌的點點滴滴。

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嚴肅的教室化身為「模擬醫院」。圖：教育局提供

蔡進福感性地對孩子們說，「廚師的工作不只是做出一道菜，而是把幸福跟溫暖傳遞給吃的人。廚房高溫、高壓，考驗的是專注力與耐力。成功不是等待機會，而是進一步創造機會。」在蔡進福的指導下，不少原本在家從不進廚房的學生紛紛表示，原來爸爸媽媽每天做飯這麼辛苦，6年3班學生傅誓勛聽後驚訝地說，「原來一道好吃的料理不是天生就會做，而是經過很多次失敗才成功的。」蔡進福也勉勵孩子，技術不只是工作的工具，更能創造幸福、服務他人，甚至開創屬於自己的事業。

畢業紀念冊簽名留念。圖：教育局提供

另一堂護理師職業試探課程同樣讓學生印象深刻。由身為護理師的志工隊長劉虹君領軍。她結合自身多年的臨床經驗，用淺顯易懂的方式，向學生剖析醫療體系中護理人員不可或缺的角色。她帶著聽診器、檢耳鏡等專業器材進入教室，孩子們第一次戴上聽診器時，聽見同學「撲通、撲通」的心跳聲，忍不住露出驚奇的表情。有位原本害羞的學生，在練習為同學測量身體狀況時緊張得手微微發抖，經過劉虹君耐心鼓勵後，終於順利完成操作，臉上綻放出自信的笑容。劉虹君告訴大家，「護理師的雙手是守護生命的防線，需要的是細心、耐心與冷靜。」這句話深深觸動了在場學生，讓他們體會到醫護人員在白色巨塔背後的奉獻與使命感。

課程結束後，許多畢業生興奮地表示，這堂課比滑手機還有趣，甚至有學生當場立志，「我以後也要像會長一樣成為厲害的主廚。」、「我想和隊長阿姨一樣，當個能救人的護理師。」這場兼具知性與感性的職業試探課程，在學生們的歡笑與汗水中圓滿落幕。

龍安國小校長錢善盈表示，社會的進步除了需要學術研究人才，更需要具備專業技術與服務熱忱的職人。近年來教育局積極推動技職教育與醫護人才培育，希望學生能從小認識不同職業的價值與貢獻，了解每一份專業都值得尊敬，每一種能力都能成就精彩人生。

龍安國小主任黃德州也表示，面對未來快速變遷的社會，除了培養學科能力，更希望孩子能建立對專業技術與服務精神的尊重。透過職業試探課程，讓學生了解醫護與技職人才對社會的重要性，在心中播下夢想的種子，期待未來能有更多孩子勇敢投入各項專業技術領域，用自己的專長發光發熱，成為社會不可或缺的力量。

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