桃園龍岡國小親子手作包子 留下遷校前的味道記憶

桃園市龍岡國小在日前舉辦「味道帶路．遷校記憶──感恩 × 眷村 × 客家麵點」親子手作活動

親師生從揉麵、包餡到蒸煮，實際體驗包子製作的完整過程

即將遷校的桃園市龍岡國小在日前舉辦「味道帶路．遷校記憶──感恩 × 眷村 × 客家麵點」親子手作活動，透過料理實作與文化體驗，為學校推動食農教育課程畫下溫暖而具意義的句點。

龍岡國小表示，本次活動特別邀請知名網路料理創作者─章新老師與豫魯老師到校指導，帶領親師生從揉麵、包餡到蒸煮，實際體驗包子製作的完整過程；活動當天，校園裡香氣四溢，孩子與家長分工合作，在動手之間交流情感，讓料理成為串連世代的重要媒介。由於龍岡地區向來是閩南、客家、外省、滇緬與新住民文化交會之地，活動也融入龍岡地區多元文化特色，兩位老師以擅長的眷村麵點技藝，引導孩子在實作中自然接觸不同文化樣貌，讓飲食成為理解社區文化的重要起點。

龍岡國小指出，在地出生的章新老師透過生動故事，帶著孩子從料理走進歷史與土地。他從饅頭與包子的演變談起，連結龍岡地區眷村發展與校名脈絡，讓孩子在揉麵的同時，也更認識自己生活的社區背景。章新老師提到，包子所呈現的不只是一道料理，更是一種承載地方記憶與文化情感的載體，讓孩子在實作體會「這塊土地的味道」。

龍岡國小並指出，這次活動所使用的食材來自學生長期參與的學習歷程，像是香菜是孩子在校園中親手種植、照顧；客家鹹菜則是師生共同栽培、醃製的成果。參與活動的學生郭恩汝表示，能把親手做的包子帶回家分享，讓她感到特別有成就感，因為裡面有我們自己種的菜，會想起以前在學校的生活。她也說到，雖然即將遷校有些不捨，但透過這些活動，覺得舊校園的記憶不會消失。家長表示，親子一起動手做，讓家長清楚看見孩子在學校的學習歷程，也更理解學校如何用課程陪伴孩子面對遷校這件大事。

校長彭康助表示，這場活動不只是一次體驗，而是學校一整年食農教育的總結成果。今年度學校參與桃園市 114 年度「友善環境・健康好餐」食農教育推廣計畫，透過三項子計畫的推動，將「遷校」這個孩子正在經歷的真實議題，轉化為可學習、可理解、也能安放情緒的課程內容，這個計畫並於近 30 所學校中，榮獲「優等」肯定。

桃園市教育局表示，食農教育不只是飲食技能的學習，更是培養學生尊重生命、珍惜環境與面對改變能力的重要途徑。未來，學校將持續結合在地特色與學生生活經驗，推動多元而具深度的食農教育，陪伴孩子穩健迎向下一階段的學習旅程。