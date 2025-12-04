桃園龍岡地區設靶場 引發地方反彈 說明會怒舉標語轟滾蛋

國防部預計在桃園龍岡地區設置「輕兵器室內靶場」，因位處人口密集區，引發居民強烈反彈。（呂筱蟬攝）

國防部預計在桃園龍岡地區設置「輕兵器室內靶場」，因位處人口密集區，引發居民強烈反彈，六軍團3日晚間舉辦「龍昌訓場新建工程說明會」，強調全案僅設置室內輕兵器靶場，並無新建彈藥庫存設施，而鄉親意見將列入可行性報告評估，此地後續若未興建輕兵器靶場，未來規畫方向將回歸「工兵訓練」用途，不涉及任何射擊訓練。

國防部預計在桃園龍岡地區設置「輕兵器室內靶場」，因位處人口密集區，引發居民強烈反彈。（呂筱蟬攝）

說明會上聚集逾600名居民，對選址提出強烈質疑，高舉標語怒轟滾蛋。有民眾說，靶場離自己家僅50公尺，堅決反對此事；也有住戶指出，軍方說有拜會過地方，為何沒有經過居民同意就決定此事，選址為何不能在偏遠區域而是要選在人口密集的龍岡地區，要求軍方說明清楚。

廣告 廣告

立委魯明哲表示，軍方沒有事前和地方告知溝通相關計畫，和地方零溝通秘密進行，直到龍岡里長發現後向他詢問，整件事情才曝光，第一時間趕緊將資料提供給議會及市長張善政。大龍岡地區過去對於國防的犧牲、道路不通，現在有這麼多閒置營區，應該改建成公園等設施，不應該選在人口密集區，造成滿滿民怨。

市議員梁為超、謝美英、舒翠玲等多名地方代表也強調，涉及居民安全的公共建設，絕不能以技術程序掩蓋地方必須承受的風險。議會立場堅定，龍岡不適合作為靶場選址，軍方需正視並回應民意，要求終止原規畫並重新評估，另覓合適地點。

國防部預計在桃園龍岡地區設置「輕兵器室內靶場」，因位處人口密集區，引發居民強烈反彈。（呂筱蟬攝）

六軍團指出，因應部隊實彈射擊訓練所需，才評估新建「輕兵器室內射擊訓練場」之可行性，全案規畫採全封閉式設計，除可滿足全天候訓練運用，並改善傳統靶場的危安風險與噪音問題。惟本案目前僅處於初步評估階段，尚未進行任何施工工項，且從未列入彈藥庫設置，籲請各界切勿誤解或揣測。

六軍團也說，該案可行性評估報告預計民國115年第2季完成，並將鄉親意見列入考量，若整體評估結果為不可行，後續將以達到部隊訓練目的及兼顧民生發展前提下，另外選擇既有靶場改建，以尋求合法、合理、合情之解決方案。

更多中時新聞網報導

鄭亦真挺肚拍桌曆 為女兒取名燒腦

愛女迷《獵魔女團》 楊祐寧露肌較勁

何壽川：近60年來 AI精進化工成為永續推手