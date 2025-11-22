桃園龍潭千人健走 鼓勵市民每日萬步促進健康

桃園市龍潭區千人健走活動，張善政市長鼓勵市民每日萬步促進健康。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政二十二日出席「一一四年桃園市龍潭區千人健走活動」。張善政表示，今日秋高氣爽的天氣最適合全家大小一起參與健走活動，本次大健走路線全長不到四公里，步調輕鬆、景色宜人，大約1個多小時即可完成，適合所有年齡層共同參與，鼓勵市民每日走萬步，健康年年來。

張善政表示，本次健走路線行經龍潭環境教育園區，此區域是龍潭大池最重要的淨水場域，不僅景致宜人，更是維持大池水質清澈、確保每年龍舟賽能安全順利舉行的關鍵所在。邀請二十二日參與活動的民眾不妨放慢腳步，好好感受龍潭清新自然好風景。

廣告 廣告

桃園市龍潭區千人健走活動，張善政市長鼓勵市民每日萬步促進健康。（新聞處提供）

龍潭區公所表示，龍潭大池結合自然生態、休閒觀光與地方文化，是龍潭最具代表性的景點之一。二十二日活動吸引約一千二百民眾參與，除了健走活動外，現場也安排Pilots Crew桃園璞猿領航猿啦啦隊帶來熱力四射的開場表演，並邀請彩虹舞蹈團及好日HoNi樂團接力演出，為周末早晨增添滿滿元氣。

包括市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府衛生局長賈蔚、龍潭區長鄧昱綵等均一同出席。