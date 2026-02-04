桃園龍潭產業園區卡關3年 委外顧問公司將加速區徵

龍潭大昌路兩側農業區整體開發案，涉及都市計畫農業區變更，預計採區段徵收。（圖／都發局）

桃園市都發局4年前即力推龍潭大昌路產業園區，但進度牛步，市議員徐玉樹直指該區攸關龍潭運動公園成敗，也是未來捷運橘線終點，要求加速推進。都發局坦言過去不曾在都市計畫階段徵詢地主意見，為了計畫推進順利，將化被動為主動，委外顧問公司提前溝通釋疑，以利加速推動。

龍潭大昌路兩側農業區整體開發案，涉及都市計畫農業區變更，預計採區段徵收，109年底經內政部都市計畫委員會專案小組審查同意，內政部土徵小組歷經3次審查會議，去年1月請桃園市政府補充土地所有權人參與區段徵收意願，但4月、10月2度對土地所有權人區徵意願調查，問卷回收率約5成，同意參加區徵比例約43％，經地方訪查，地主表示因不熟悉都市計畫法令而不表態。

龍潭區議員徐玉樹建議市府推動龍潭產業園區要委外顧問公司溝通，以利加速推進。（圖／徐玉樹）

徐玉樹指出，龍潭運動公園周邊產業專區位處龍潭核心地段，鄰近商業區與行政園區，未來也規畫捷運站點，整體發展潛力可期，都市計畫檢討極為關鍵。然而，過去3年因土地所有權人意願未達門檻，遲遲無法啟動區段徵收，間接影響後續國民運動中心興建、道路拓寬及公共設施配置，對地方發展影響甚鉅。

徐玉樹認為，過往市府多採被動方式蒐集意見，僅靠開會或書面同意，往往無法反映多數民意，建議市府改採主動作為，仿效顧問公司模式，由專責人員逐戶訪談、完整蒐集所有權人意見，以取得更具體、客觀的數據，提升政策推動效率。他強調，少數反對聲音不應凌駕多數公共利益，市府也有責任透過充分溝通，讓民眾了解產業專區對地方發展與都市升級的長遠助益。

都發局長江南志回應，本案涉及龍潭長遠發展影響，都發局為加速整合意願、協助在地整體發展、幫助地主了解方案，今年將採多元整合意見的管道與方式，委託專業廠商協助，持續跟尚未表態的地主溝通，爭取支持。

江南志也允諾，未來若涉及區段徵收的都市計畫案件，將提前啟動溝通機制，加強與民眾說明與意見整合，避免資訊落差造成誤解，期盼凝聚地方共識。

針對新建國民運動中心，徐玉樹表示，運動中心地點已確定設於龍潭運動公園，目前正進行需求調查。隨著竹科龍潭園區逐步進駐，未來運動人口勢必增加，運動中心規畫必須具備前瞻性，放眼未來十年、二十年甚至五十年的使用需求，熱門運動項目、停車空間與建築量體皆要一次到位，呼籲市府縮短規畫期程、編列充足預算，積極推動這項龍潭鄉親最期待的公共建設。

體育局長許彥輝指出，龍潭區運動風氣盛行，逾7成市民每周運動3次以上，顯示設置國民運動中心具高度實質需求，將以科學化評估打造符合在地需求的運動場館。副市長蘇俊賓也表示，市長張善政已指示將龍潭國民運動中心列為優先推動項目，市府正積極評估中。

