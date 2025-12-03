桃園龍潭金紙店推薦，手工線香香環臥香首選

【商家指南推廣專題】

圖片由源發金香行提供

香品承載著人們的信念與祝福，是與神明、祖先溝通的橋樑，而隨著天然成分與健康環境越來越受重視，許多人挑選香品時，開始在意「香味是否自然、不嗆鼻」。桃園龍潭金紙店推薦品牌源發金香行，以堅持手工製作與天然原料聞名，在手工線香、香環、臥香等產品上，都展現出傳承四代的專業與用心。

創立於1977年的源發金香行，起源自新竹芎林祖宅製香，至今已延續至第四代，祖父輩「認真、誠信最重要，品質顧好，客人自然會回頭」的話語成為品牌不變的精神。多年來，源發堅持不用香精與化學添加物，親手把關原物料與成品，造就品質天然純淨、香氣純粹自然，致力帶給顧客安全優良香品，讓源發金香行成為在地人心中最值得信賴的桃園龍潭金紙店推薦品牌。

源發金香行主打的手工線香與香環，全程堅持傳統手工製作，不混雜人工香料，點燃後香氣溫潤、氣韻悠長，且香煙不刺鼻、不燻眼，適合居家焚香、早晚禮佛或節日拜祖，對講究香品品質的宮廟與信眾來說，這種純淨香氣能讓人心平氣和，帶來平靜與莊重的氛圍。

除了香品之外，源發金香行也提供多樣祭祀用品，包括金紙、鞭炮與各式拜拜周邊商品，滿足節慶與日常祭祀的多樣需求，民眾前往採買時，都能在這裡一次備齊所需用品，方便又安心。

桃園龍潭金紙店推薦品牌源發金香行不追求華麗包裝，而是以實在的品質累積信任，他們的祖傳工法、天然原料與細緻的手工承載著四代匠心，對講究傳統文化、注重家庭祭祀或宮廟祭典的族群來說，正是品質與誠意兼具的好選擇，如果您正在尋找高品質手工線香、持久耐燒的香環，或是溫潤細緻的臥香，不妨點選以下連結，了解更多桃園龍潭金紙店推薦資訊。

更多桃園龍潭金紙店推薦資訊請洽以下連結：

店家品牌名：源發金香行

聯絡電話：03-4794352、0916-479-940

地址：桃園市龍潭區龍興路41號

營業時間：週一至週日06:30~21:30

FB：https://rink.cc/2mi35

LINE：https://rink.cc/rnpc0

以上資訊由源發金香行提供