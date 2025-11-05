桃園龍潭龍元宮送暖到花蓮光復 致贈50戶受災戶各1萬元慰問金

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭龍元宮主任委員林錦浪日前率管理委員們，前往花蓮縣光復鄉因洪災受損嚴重的光復保安寺，捐贈50萬元作為重建基金，由光復保安寺董事長藍洋代表受贈，林錦浪說，當天一行人還會同光復鄉代表會主席廖翊鈞關懷災區，並致贈每戶1萬元慰問金，共計發放50戶。

林錦浪說，走訪災區才深刻體會部分鄉親的徬徨無助，他看到部分受災戶仍舊沒有門窗可以遮風避雨，仍需漫長的復原期，希望能拋磚引玉，呼籲各界持續予光復支持與關注。

