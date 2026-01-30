桃園龍潭「迎古董接財神－親子變裝踩街活動」 第1名獎金1萬2

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區公所規劃於2月27日中午12點到晚間7點，將舉辦「2026迎古董接財神－親子變裝踩街活動」，邀親子家庭透過扮裝、踩街，重現庶民生活的創意與樂趣，即起開放報名，每組報名人數須為2到3人且至少1位成人、1位未成年孩童，限額100組，第1名獎金達1萬2000元。

親子變裝踩街活動以「龍潭龍潭馬戲團」為主題，結合馬年生肖意象，希望參加家庭發揮創意，以馬戲團中常見的角色、表演者或動物，進行變裝；當天踩街隊伍規劃從南天宮出發，經神龍路、北龍路、東龍路抵龍元宮表演，之後再前往武德殿，全長約1公里。

龍潭區公所表示，活動將依據整體造型完整度、創意表現、主題連結度、親子協作與呈現等進行評選，第1名將獲頒1萬2000元獎金，第2與第3名獎金則分別是8000元、5000元，報名等相關資訊可洽詢龍潭區公所官網。

