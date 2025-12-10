桃園龍祥里打造市民活動中心、兒28公園 「從幼到老」共享優質空間

「桃園區龍祥市民活動中心暨兒28公園新建工程」開工動土典禮。圖：市府提供

桃園市長張善政今（10）日下午前往桃園區，出席「桃園區龍祥市民活動中心暨兒28公園新建工程」開工動土典禮。張善政表示，該案總經費8821萬元，預計於117年3月啟用，完工後將提供市民活動空間、公托服務及長照據點等多元設施，並結合周邊綠地，打造鄰里休憩與照護的重要場域，滿足市民多元公共服務需求。

桃園市長張善政致詞。圖：市府提供

張善政指出，該案工程經費預算今日上午市議會已順利通過，感謝民意代表的支持，使工程得以順利進行。張善政期勉施工團隊確實掌握工期與品質，力拚於117年第一季如期如質完工，讓地方早日享有兼具活動、托育、長照與休閒功能的優質公共設施。

新設龍祥市民活動中心為地上三層樓建築，總樓地板面積約354坪。圖：市府提供

桃園區公所表示，新設龍祥市民活動中心為地上三層樓建築，總樓地板面積約354坪；一樓規劃市民活動空間，二樓設置三班公托，可收托約57至60名幼兒，三樓規劃長照據點，並採獨立出入口設計，提升管理與使用便利性。基地同時配置兒28公園，保留既有大樹，打造綠意友善的遊憩空間，設置兒童遊戲場、活動廣場及長者休憩區，促進跨世代共享。

區公所進一步說明，該案以尊重自然、保留喬木為設計主軸，並導入綠建築理念。建築立面採多彩設計增添辨識度，一樓規劃可全面開啟的落地窗，強化室內外活動延展性；各樓層亦設置露台與戶外空間，提升使用彈性，完工後可滿足市民日常休閒及樂齡照護需求。

國民黨籍市議員凌濤則說，他與里長李玲娟全力以赴爭取，讓龍祥里未來有最好的活動中心、公托中心、長照機構，照顧年齡從幼兒、中壯年、長輩，通通可以受到妥善照顧。他也堅持兒童公園有一定比例的童趣、森林，尊重自然，也符合前身幼兒園照顧下一代友善的理念，形成「樹之島」給市民最好的生活品質。







