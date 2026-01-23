首次上稿：01/23 20:04

更新時間：01/23 20:10（更新傷者名單）

即時中心／顏一軒報導

今（23）日晚間6時04分，桃園市龜山區發生一起嚴重交通事故。吳姓駕駛開著一輛資源回收車行經中興路時，疑因身體不適昏倒，隨後車輛失控追撞前方的垃圾車，造成7人受傷，其中一名婦人受困車底，脫困時已失去呼吸心跳（OHCA），送醫急救中。





警消表示，現場為資源回收車與垃圾車交通事故，現場啟動大量傷病患機制，共派遣22名消防員、2輛消防車、7輛救護車到場救援。

7名傷者名單如下：

（吳姓、男性、52歲）垃圾車駕駛，冒冷汗.三民分隊救護車送往聖保祿醫院。

（丁姓、女性、83歲)右腿開放性骨折，大林分隊救護車送往長庚醫院。

（黃姓、男性、39歲）右小腿開放性傷口及腹部疼痛，三民分隊救護車送往經國敏盛醫院。

（陳姓、女性、61歲）多處擦傷，桃園分隊救護車送往桃園榮民醫院。

（呂姓、男性、31歲）肢體及頭部疼痛，桃園分隊救護車送往長庚醫院。

（不詳、女性、78歲）OHCA，龜山分隊救護車送往聖保祿醫院 。

（S-外籍姓、女性、52歲）頭部疼痛，大有分隊救護車送往桃園榮民醫院。



《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

廣告 廣告

原文出處：快新聞／桃園龜山回收車追撞垃圾車 7傷1婦人命危

更多民視新聞報導

東京JR出事了！17歲少年車廂揮舞剪刀 警方當場逮捕

有夠囂張！傅崐萁嗆「放馬過來」恭候卓榮泰 張惇涵理性籲速審預算

三立採訪車撞銀行釀10傷！台大醫院曝：2人重傷搶救中「1人腦出血」

