桃園龜山回收車追撞釀6傷1死 78歲老婦遭「夾殺」傷重過世

【緯來新聞網】桃園市龜山區1月23日晚間發生一起重大交通事故，1輛由吳姓男子駕駛的資源回收車失控追撞前方停車中的垃圾車，造成正在等候倒垃圾的民眾7人受傷，其中78歲邱范姓婦人經搶救後不幸身亡。

初步調查顯示，52歲的回收車司機疑似因身體突發不適而失去意識，導致車輛未能及時煞車並撞上正執行收運作業的垃圾車，進而波及一旁等待的民眾。



事故造成6名民眾與回收車司機共7人受傷，其中包含1名到院前無生命徵象的78歲老婦，警消接獲通報後立即啟動大量傷病患應變機制，並將所有傷者分送至轄內4家醫院進行急救。晚間7時37分，院方回報78歲老婦重傷不治。



桃園市警察局指出，現場初步檢測顯示，肇事司機酒測值為0，排除酒駕因素。目前事故具體原因仍待進一步釐清，包含是否涉及駕駛慢性疾病、疲勞駕駛等。事故發生當時，垃圾車依例停靠於路邊提供民眾倒垃圾，相關作業程序與現場動線將作為後續調查參考。

