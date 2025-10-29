桃園龜山地區10/30停水6小時 自來水公司請民眾儲水備用

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】台灣自來水公司第二區管理處公告：該處為提升龜山區供水穩定及降低設備故障情形，辦理「兔坑加壓站高低壓電氣設備檢驗」公告停水。

停水時間:自10月30日9時起及10月30日15時止，共計6小時。停水區域: 龜山區/大同里/福源里/兔坑里(大同路、明德路、德明路、明成街、綠野一街至綠野三街、湖山街、海萍路(以上均含巷弄街)。

第二區管理處表示，停水注意事項： 為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區之住戶出現供水不穩定現象，請民眾依以下停水前、停水期間注意事項辦理。 一、停水前：請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。 二、停水期間： (一)停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。 (二)如未關閉抽水機電源： 1.馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。 2.易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。 (三)建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。 (四)水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

復水後：剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，將派專人到府服務。 免付費服務電話：1910 龜山服務所:03-3294999。