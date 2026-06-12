桃園龜山綠竹筍評鑑出爐 詹萬宗奪冠、呂美美榮登甜筍王

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桃園市龜山區綠竹筍進入盛產季，龜山區農會12日舉辦「115年度龜山區食農教育優質安全綠竹筍評鑑暨在地特色料理競賽」，吸引在地筍農共計45點參賽。另有28班家政班班員參加在地特色料理競賽，展現龜山綠竹筍優異品質與豐富食農文化；最終評鑑由筍農詹萬宗榮獲評鑑冠軍，呂美美則摘下「甜筍王」殊榮。創意料理在地農產組冠軍由新路一班劉敏玲獲勝；山德一班賴美祝則獲當季食材組冠軍。

市府農業局表示，綠竹筍產季自5月至10月，是桃園夏季代表性特色農產，目前龜山區栽培面積約50公頃，年產量達18公噸，年產值約2,500萬元。市府挹注經費補助舉辦綠竹筍評鑑賽，藉此鼓勵農友精進栽培技術與品質管理，提升市場競爭力。



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「115年度龜山區綠竹筍評鑑」由農友詹萬宗榮獲評鑑冠軍。





本次綠竹筍評鑑依據外觀色澤、肉色氣味、柔嫩度、糖度等指標進行評分，共選出冠軍1名、亞軍2名、季軍3名、殿軍5名及甜筍王1名。筍農詹萬宗種出口感脆嫩無苦澀、外型白皙、彎肥水分多的綠竹筍，榮獲評鑑冠軍；筍農呂美美種出甜度6.7綠竹筍，成功摘下「甜筍王」。

龜山區農會表示，挑選與認識綠竹筍時，常以「白、彎、矮、肥」為挑選頂級綠竹筍的關鍵密碼。為推廣在地優質農產，今年活動也同步舉辦「在地特色料理競賽」，分為「在地農產組」及「當季食材組」兩大類別，邀請參賽者運用綠竹筍及在地食材創作特色料理，並由名廚現場示範創意筍料理，期望透過評鑑與競賽結合，提升綠竹筍附加價值，也讓民眾從產地認識食材，以實際消費支持桃園在地農業發展。

「115年度龜山區綠竹筍評鑑」現場。





農業局表示，市府將持續推動智慧農業與食農教育，同時透過「桃園好農」導購平台加強行銷推廣，整合各項資源協助農民穩定收益，共同支持在地農業永續發展。

「115年度龜山區綠竹筍評鑑」在地特色料理競賽也同時登場。

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