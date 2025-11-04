桃園龜山自小客車高速撞擊小貨車 貨車司機命危
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區忠義路一段，昨(3)日晚間9點54分，發生白色自小客車、小貨車嚴重事故，撞擊力道之大，小貨車車頭整個扭曲變形，貨車司機被夾在車內，消防人員將人救出時，司機心肺功能停止，緊急送往林口長庚醫院搶救，而自小客車車體也幾乎變形，目擊者驚恐說，車禍就發生在面前，差一點就會被波及。
目擊者指出，當時白色自小客車速度很快，小貨車則是要轉彎，兩車撞擊後小貨車司機受困車內；而警、消人員獲報趕抵，先將貨車司機救出，但他心肺功能已停止，緊急送往林口長庚醫院搶救，警方另在白色自小客車似乎搜到顆粒狀物，確切肇事原因仍待調查。
