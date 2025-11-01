桃園龜山警鍥而不捨 助85歲失智翁與家人團圓

迷途翁體力不支坐路旁 熱心警即刻援助化解危機。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市一名85歲謝姓老翁罹患失智症，昨（31）日凌晨自春日路住家外出後遲未返家，家屬遍尋不著，焦急萬分，隨即向轄區龜山分局大林派出所報案協尋。經警方積極動員，終於在當晚19時30分左右於建國東路靠近鐵道旁找到迷途的謝老翁，順利協助其返家，讓家屬放下心中大石。

據了解，昨日上午謝老翁獨自出門散步，因失智症影響方向感，不慎迷路後越走越遠，一整天都未能找到回家的路。直到晚間，民眾報案稱有一名老翁疑似跌坐在人行道上，神情疲憊，龜山分局大林派出所副所長吳崇暐、警員陳冠宇立即趕往現場。

員警抵達後，見老翁面露倦容、腳步發抖，遂上前關懷並詢問身分。雖然老翁記憶模糊，但仍能說出自己的姓名。警方隨即透過警用系統查詢，確認謝姓老翁為當日家屬報案的失蹤協尋對象，立即將他攙扶上巡邏車載回派出所。為避免老翁受寒，員警特地準備熱茶，並推來輪椅讓他坐著休息，現場氣氛溫馨。

不久後，家屬接獲通知趕抵派出所，看到失蹤一整天的父親安然無恙，激動不已。謝老翁的孫女表示，爺爺凌晨外出後便音訊全無，家人一整天在街頭巷尾尋找卻無所獲，中午便報案協尋。得知警方在晚間順利找到人，全家都十分感激警方的迅速與熱心協助。

警方指出，近年來高齡化社會導致失智人口增加，長者走失事件頻傳。龜山警分局呼籲，家中若有記憶退化或易走失的長輩，應隨時注意安全，可讓長者配戴「防走失手鍊」、在衣物上繡上聯絡方式，或使用「GPS定位器」等輔助裝置，一旦走失便能第一時間掌握位置，協助警方迅速找到人，避免意外發生。

此次大林派出所員警的熱心協助，讓一場驚魂化為圓滿結局，也展現警方守護弱勢、積極服務民眾的精神。警方再次提醒，社會大眾若發現疑似走失長者或孩童，可立即撥打110報案，攜手守護社區安全。(圖/警方提供)