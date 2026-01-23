桃園龜山資源回收車突失控追撞垃圾車 6人受傷1人死亡

龜山夜間清潔作業出意外 警消啟動大量傷患救援。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市龜山區今（23）日傍晚18時許發生清潔車重大交通事故。龜山分局表示，事故地點位於中興路169號前，當時垃圾車停靠路旁讓民眾丟垃圾，後方隨行的資源回收車疑因駕駛身體突發不適，未能即時煞停而追撞前方垃圾車，造成現場多名民眾遭夾傷。

消防局獲報後立即派遣龜山分隊等單位前往救援，現場啟動大量傷病患機制，共計7人受傷送醫，其中包含1名回收車駕駛及6名民眾，另有1名78歲邱姓女性到院前心肺功能停止（OHCA），醫院搶救19時37分急救無效，宣告死亡。其餘傷者分別送往林口長庚、聖保祿、桃園榮民及經國敏盛等4家醫院治療，傷勢包括開放性骨折、頭部與肢體疼痛及多處擦傷，詳細情況仍待院方確認。

廣告 廣告

龜山分局指出，肇事回收車吳姓駕駛酒測值為0，事故原因初步研判與身體不適有關，詳細肇因仍待進一步調查釐清。警方也呼籲，近期早晚氣溫變化大，駕駛人應注意自身健康狀況，若身體不適切勿勉強上路，以確保交通安全。

環保局表示，該起事故發生於夜間收運「中興線」路線，回收車輛編號KEQ-5308，駕駛為63年次，無特殊病史，當日出勤前酒測亦無異常。事件發生後已立即調派支援車輛接續完成收運作業，並由環管處派員前往醫院慰問傷者及家屬，建立聯絡窗口協助後續醫療與關懷事宜。(圖/消防局提供)