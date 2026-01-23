桃園龜山資源回收車駕駛昏迷撞倒垃圾民眾 釀1死6傷
桃園市龜山區中興路今天晚間近6時發生重大車禍，一輛資源回收車駕駛疑似身體不適突發昏迷，車輛失控撞上前方垃圾車後正在倒垃圾的民眾，造成78歲邱姓婦人傷重不治，另有6人受傷送醫，詳細事故原因待查。
龜山警方調查，今天晚間近6時，一輛垃圾車在龜山區中興路停靠收垃圾時，後方的資源回收車疑似因駕駛身體不適、昏迷，導致車輛失控往前，撞上正在倒垃圾的數名民眾。
桃園市消防局表示，事發當下受傷7人包含78歲邱姓女子、無生命跡象送往聖保祿醫院，稍早宣告不治；52歲資收車吳姓男駕駛、冒冷汗送往聖保祿醫院；83歲丁姓女子、右腿開放性骨折送往長庚醫院；39歲黃姓男子、右小腿開放性傷口及腹部疼痛送往經國敏盛醫院。
61歲陳姓女子多處擦傷、送往桃園榮民醫院；31歲呂姓男子肢體及頭部疼痛、送往長庚醫院；52歲身分不詳外籍女子、頭部疼痛送往桃園榮民醫院。
桃園市政府環保局表示，資收車駕駛為52歲吳姓男隊員，無特殊病史，今天出勤也有執行酒測，無異常狀況，事件發生原因待查證，已派員至醫院慰問傷者與家屬，並建立聯絡管道，協助後續事宜。
其他人也在看
建中畢旅墾丁用餐吃冷菜學生上網狂刷負評 餐廳這樣解釋
墾丁近年觀光不振，屢屢被拿放大鏡檢視。台北建國中學舉辦畢業旅行到墾丁，21日晚上到某家餐廳用餐時，學生們指控合菜都是冷的...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 42則留言
傳酬勞達六位數美元！霍諾德談攻頂台北101：沒錢拿我也會爬
曾以奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）震撼全球的美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將把極限舞台搬到台灣！這名 40 歲的極限運動員預計於明（24）日，透過 Netflix 全球直播，挑戰在無任何安全繩索與護具的保護下，徒手攀登樓高 1,667 英尺（約 508 公尺）的台北 101 大樓，讓全世界看見台灣地標的驚險與壯美。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 78則留言
霍諾德徒手攀登101外界質疑不斷 賈永婕4點反擊：不是豪賭而是展現專業治理能力
全球矚目！自由攀岩界的傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在明（24日）徒手攻頂台北101引熱議，不過外界也提出不少質疑，像是「極限運動」等同於「不負責任的賭博」等。對此，101董座賈永婕在今天提出了4點說明，「不是豪賭而是展現專業治理能力」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 292則留言
彰銀大廳監視器驚悚畫面曝！保全站門口嚇壞跳開 門口2人被撞倒
北市中山區驚傳嚴重車禍，今（23）天下午3點10分左右，三立採訪車行駛到南京東路二段和一江街交叉口時，突然高速衝撞路邊多位民眾，再撞進彰化銀行吉林分行，猛力的撞擊力道幾乎把銀行撞穿，也造成10人輕重傷台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 10則留言
快訊／駕駛突暈厥！資源回收車撞垃圾車 7傷1OHCA
桃園市龜山區晚間發生嚴重事故！一輛資源回收車與垃圾車發生交通事故，造成7名民眾受傷，其中一人現場沒有生命跡象，事故原因釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
「小隊長就是這樣被困住的」詹能傑3度闖火場救人殉職... 基層怒吼：是你們的捨不得害死我們
基隆市「台北生活家」社區日前深夜發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子，三度衝進火場、甚至脫下面罩讓人逃生，自己卻因濃煙嗆昏殉職。事後調查發現，屋內堆滿雜物、通道狹窄如迷宮，讓搶救難上加難。基層消防社群「消防神主牌」痛心怒吼：「殺死人的不是火，而是你們堆疊出來的『環境』」鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 80則留言
三立採訪車撞進北市南京東路彰化銀行 釀10輕重傷2人意識不清送醫
台北市中山區今天下午發生一起多人受傷車禍，三立電視台採訪車不明原因失控撞進位於南京東路二段的彰化銀行內，造成10人輕重傷，其中2人意識不清，送往台大醫院治療。警消獲報到場救援，駕駛林姓男子供稱因恍神釀禍，初步已排除酒駕。據了解，肇事車輛疑因搶快闖紅燈失控釀禍，但實際肇事原因仍待警方釐清。三立發布聲明表示，對於事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意，將全力配合警方調查。Yahoo即時新聞 ・ 5 小時前 ・ 847則留言
三立採訪車撞進北市彰化銀行 彰銀：對營運不造成影響 持續配合調查
林姓男子今天下午駕駛三立電視台採訪車，失控衝撞進北市彰化銀行吉林分行營業廳內，造成10人輕重傷。彰化銀行晚間說明，經初步評估，營業廳內部兩台ATM及銀行內部牆面受損，對營運不造成影響，彰銀高層已赴醫院探視、慰問受傷客戶，將持續配合警方調查。Yahoo即時新聞 ・ 2 小時前 ・ 53則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 168則留言
一堆人不知道！「1方便神物」是台灣發明的 眾驚：難怪國外沒有
日常生活脫離不了衛生紙，但你知道這個冷知識嗎？一名網友透露，自己近期才知道，原來抽取式衛生紙是台灣人發明的。文章曝光後，眾人紛紛表示「真假！難怪國外沒看到」，還有人分享其他台灣人發明的物品。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 37則留言
超商震撼彈！美廉社砸1.25億元併購OK
超商震撼彈！美廉社母公司三商家購（2945）今（23）日董事會決議，以新台幣 1.25 億元取得來來超商（OK Mart）100% 股權，未來將維持雙品牌獨立經營，持續強化零售通路競爭力。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 155則留言
徒手攀爬101若發生意外也將實況播出？Netflix透露兩大安全機制
美國赤手攀岩專家霍諾德將於明天（1/24）挑戰無安全繩索徒手攀爬台北101高樓，整個過程將透過Netflix向全球實況轉播，引起媒體高度專注。製作團隊透露，轉播過程將會有數個「安全機制」，包括實況畫面會延後10秒播出，而一支高空攝影團隊也會隨時待命，以防不時之需。太報 ・ 9 小時前 ・ 6則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 13 小時前 ・ 56則留言
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 55則留言
美廉社1.25億元併購OK超商 網友驚呼：太廉價！
台灣零售市場傳出震撼彈！美廉社母公司三商家購（2945）今（23）日宣布以 1.25 億元買下來來超商（OK Mart）全部股權，消息曝光後也在社群平台引發熱烈討論，更多網友對於這次 1.25 億元的收購價驚呼太廉價。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 6則留言
明天天氣早晚偏冷 大台北、東半部防局部大雨 下周恐有冷氣團再報到
中央氣象署今天表示，明天受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，新竹至台南局部地區可能出現攝氏10度以下低溫；降雨方面，周末水氣較多，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有短暫雨，可能出現局部較大雨勢。25日、26日氣溫將回升，北部、東部回升至20至25度，中南部約25至26度，預估27日東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地再降溫。Yahoo即時新聞 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
三立採訪車失控撞進彰化銀行 道歉聲明：全力配合警方調查
三立電視採訪車23日下午驚傳撞進位於南京東路二段的彰化銀行，原因尚不明。有網友從高處拍下救護車趕抵現場急救畫面，能看見多位民眾倒地。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 102則留言
虎媽囚廁餓死親女 精神科醫揭殘酷真相：她其實很清醒、是不愛了
台中大甲「虎媽」詹淑珠，僅因認為女兒居家清潔等生活習慣未達要求，強迫她高中休學，且長期拘禁在房間、浴室，最後活活餓死，被發現時瘦到皮包骨僅剩30多公斤，近日被檢方以凌虐致死等罪嫌起訴，對此，精神科醫帥許景琦表示，這類案件上律師最常在法庭上主張精神耗弱，但通常被診斷出的不是急性精神病，而是人格障礙，他自由時報 ・ 5 小時前 ・ 12則留言
資金及市場問題，荷蘭離岸風電建設規模減半
荷蘭離岸風電建設規模因資金及市場問題而減半 荷蘭看守氣候部長Sophie Hermans (VVD黨)表示，由於市場環境艱難且補貼有限，荷蘭政府已縮減離岸風電建設計畫。原計畫興建2吉瓦(gigawatts)的離岸風電裝置容量，現在縮減至1吉瓦，預計可供約100萬戶家庭用電。 H部長致函議會表示：離岸風電市場環境嚴峻，現有補貼僅能覆蓋原計畫的一半。海上風電行動計劃最初目標裝置容量為4吉瓦，但在此次宣佈之前，目標量已削減。 儘管規模縮減，荷蘭政府提高每瓦計畫發電量的補貼，以確保計畫的可行性。該補貼方案仍需獲得歐盟執委會批准。 在荷蘭，興建離岸風電場一直困難重重。2025年秋季，在沒有政府補助的情況下，沒有一家公司申請在北海建造風電場。政府預計，到2040年，離岸風電裝置容量需達至少30GW，以支撐脫碳產業的能源需求。 荷蘭氣候與綠色成長部(Ministry of Climate and Green Growth , KGG) 已撥款約25億歐元，用於建造和營運一座位於IJmuiden海岸約62公里處、計畫裝置容量為1吉瓦的新離岸風電場。 其中資金包括9億歐元氣候基金與16億歐元永續能源及氣Moneydj理財網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
洪詩照顧失智公公被說「來自沒有愛的家庭」 落淚心疼爸媽
洪詩近期因無私照顧患有失智症的公公，備受討論，她日前親自發文，解釋丈夫李運慶一家人並沒有推卸照顧責任。她23日出席活動，坦言心情受到影響，關於網友說是來自「沒有愛的家庭」，洪詩沉默良久，忍不住落淚：「願意付出愛的人為什麼一定是缺愛的人？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 11則留言