桃園龜山資源回收車駕駛昏迷撞倒垃圾民眾 釀1死6傷

桃園市龜山區中興路今天晚間近6時發生重大車禍，一輛資源回收車駕駛疑似身體不適突發昏迷，車輛失控撞上前方垃圾車後正在倒垃圾的民眾，造成78歲邱姓婦人傷重不治，另有6人受傷送醫，詳細事故原因待查。

桃園市龜山區中興路一輛資源回收車駕駛23日疑因突發昏迷，失控撞上前方垃圾車後正在到垃圾的民眾，其中一名民眾受困車底、無生命跡象，送醫搶救。（翻攝照片／中央社）

龜山警方調查，今天晚間近6時，一輛垃圾車在龜山區中興路停靠收垃圾時，後方的資源回收車疑似因駕駛身體不適、昏迷，導致車輛失控往前，撞上正在倒垃圾的數名民眾。

桃園市消防局表示，事發當下受傷7人包含78歲邱姓女子、無生命跡象送往聖保祿醫院，稍早宣告不治；52歲資收車吳姓男駕駛、冒冷汗送往聖保祿醫院；83歲丁姓女子、右腿開放性骨折送往長庚醫院；39歲黃姓男子、右小腿開放性傷口及腹部疼痛送往經國敏盛醫院。

61歲陳姓女子多處擦傷、送往桃園榮民醫院；31歲呂姓男子肢體及頭部疼痛、送往長庚醫院；52歲身分不詳外籍女子、頭部疼痛送往桃園榮民醫院。

桃園市政府環保局表示，資收車駕駛為52歲吳姓男隊員，無特殊病史，今天出勤也有執行酒測，無異常狀況，事件發生原因待查證，已派員至醫院慰問傷者與家屬，並建立聯絡管道，協助後續事宜。