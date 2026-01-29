桃園、三民消防分隊舉辦座談會 強化各場所火災預防整備工作

桃園市消防局桃園分隊與三民分隊於三民分隊辦理「桃園區115年度防火管理人座談會」。圖：消防局提供

桃園市消防局桃園分隊與三民分隊今（29）日上午10時，於三民分隊辦理「桃園區115年度防火管理人座談會」，邀集轄內老人福利機構、護理之家、身心障礙福利機構、榮譽國民之家，以及高層建築、複合用途建築物、大型空間、旅館及工廠等場所之防火管理人與會，透過面對面交流與重點宣導，協助各場所在春節前完善火災預防整備工作。

透過面對面交流與重點宣導，協助各場所在春節前完善火災預防整備工作。圖：消防局提供

消防局表示，春節連假期間民眾返鄉團聚頻繁，部分場所亦進入停工或人力縮減狀態，火災風險相對提高。此次座談會除說明防火管理相關規定外，也特別提醒各場所應依實際營運狀況落實防災整備措施，其中休假或停工之場所，應於休業前確實完成自主檢查，包括電氣設備安全、火源管理及消防設備功能確認；而春節期間持續營業但人力縮減之單位，則應加強自衛消防編組演練，確保相關人員熟悉應變作為，以降低災害發生風險並提升整體防災應變能力。

廣告 廣告

確保相關人員熟悉應變作為，以降低災害發生風險並提升整體防災應變能力。圖：讀者提供

桃園分隊長江宗晏及三民分隊長吳浚澤表示，年節期間部分場所因人流增加、作息調整或值勤人員縮減，更需提前落實防火管理工作，尤其離開場所前務必確認電源及火源關閉，並確保各項消防設備維持堪用狀態，才能讓年節期間的營運與民眾活動更加安心順暢。消防局也將持續透過宣導與輔導機制，協助各場所提升自主管理效能，共同守護市民生命與財產安全，讓市民平安歡度春節。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

涉詐領逾千萬助理費！前桃園議員吳宗憲50萬交保 原因曝光

徐寅禹爭取披綠袍參選基隆安樂區市議員 議長童子瑋力挺