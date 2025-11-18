桃園 三界爺文化祭 21廟宇聯誼

桃園市客家事務局舉辦「2025桃園三界爺文化祭─鬧熱三界」即日起至11月29日登場。（呂筱蟬攝）

桃園市客家事務局舉辦「2025桃園三界爺文化祭─鬧熱三界」即日起至11月29日登場，以「鬧熱三界237」為主題，2代表結合楊梅頭重溪三元宮200周年慶，3象徵三界爺特展首度設立獨立展區；7則串聯桃園7區21座三界爺廟宇，推動全台唯一「輪辦」宗教文化品牌，讓傳統信仰融入現代生活。

客家局表示，桃園地區早期由客家人、閩南人與平埔族共同開發，形成縱橫交錯的水圳系統，不僅灌溉農田，也孕育出各自的三官大帝信仰，三界爺的廟宇遍布客家聚落，全市共有21座為全台之最。

三官大帝（上元天官、中元地官、下元水官）除了主祈福、赦罪、解厄外，代表「敬天、惜地、護水」理念。相關信仰自清代隨客家先民傳入後，漸形成以庄為單位的信仰網絡。為延續信仰與文化，桃園市三界爺文化祭採「輪辦制度」，象徵族群融合與地域合作。

今年文化祭結合頭重溪三元宮建廟200周年慶，活動包括鬧熱三界學生繪畫比賽、擲筊大賽、客家平安大戲等，特別成立三界爺聯誼組織，首度集結21座三界爺廟宇頭旗共同見證「令旗交接」儀式。還有「潮三界！特展」移師楊梅區公所。系列活動有朝聖小旅行、社區才藝表演、街頭藝人之夜、客家平安大戲、客家文創市集、三界爺相見歡及祈福法會等，還有庄頭獻藝帶來國際專業表演陣容。