桃園》中壢人心中都有1顆菜包！「菜包之都」當之無愧

桃園市中壢、平鎮的菜包地圖密集度高，聲名也最響亮。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園專題報導〕桃園市中壢區擁有遠近馳名的國民美食「客家菜包」，舊城區中正路、中山路的店家與傳統市場的攤子很密集，少說20、30家，除是在地人的好味道，更有成為知名伴手禮、24小時營業的菜包店，延伸到平鎮、內壢、龍岡等地的店(攤)也不少，各有各的口味擁護者，若將中壢稱為「菜包之都」，當之無愧。

今年獲國家發展委員會「地方創生青年培力工作站」補助的桃園藝文陣線青年團隊，規劃出版「在地小誌─LiLiCoCo嚦扣誌」，及試辦「中壢菜包路跑」小旅行，來推廣中壢的菜包。

桃園藝文陣線理事長鄧惠如觀察，中壢是客家重鎮，又因鐵路與市場的發展，成為多元族群薈萃的都會，米食文化也呈現繽紛風貌，有傳統客家米食、眷村小吃及新住民帶來的東南亞風味，從客家菜包、粢粑，吃到印尼菜粄、香蘭球，從客家粄條吃到越南河粉，是飲食文化的融合，是城市記憶的交疊。

菜包店24小時營業

中壢為什麼被稱作「菜包之都」？「旅壢團隊」導覽員杜彥穎說明，在傳統農業社會，客家米食多半在特定節慶才會製作，但隨著工商業發展、生活節奏加快，人們需要隨時能買到嘗到熟悉的味道，於是原本家家戶戶的手工點心走進市集，再變成店面經營，進而連深夜也有人要吃菜包，24小時營業的菜包店應運而生，代表著米食深深進入了中壢人的日常基因。

杜彥穎口水欲滴地說中壢每一家菜包店都有獨門口味且推陳出新，像全天營業的菜包伴手禮名店「劉媽媽」、「三角店」與入選桃園知名小吃的「仁利菜包」，還有「游湯圓」客家水粄、「答嘴鼓傳統甜品小舖」牛汶水、「印尼菜粄」等；菜包路跑規劃從新明市場出發，沿途讓參加者吃到15種粄食與米食，從中看見中壢的米食宇宙。

青年出小書 推菜包小旅行

在地社造青年劉醇遠提到，中壢的菜包不只是食物，而是人與人、人與土地的連結。它讓在地的長輩感受到安心，讓外來的新住民找到融入的方式，也讓年輕一代能重新認識自己與家鄉，透過「菜包路跑」與「嚦扣誌」的出版，邀請更多人加入愛菜包的行列，一同品味這座城市「慢食、共食、分享」的獨特生活文化。

中壢客家子弟、紀錄片導演徐紫柔透露菜包是陪她長大的食物、點心，最喜歡去早市買來吃，曾因從中壢騎車趕往竹東教課，買顆菜包當午餐果腹，油蔥、豬肉與糯米皮的嚼勁，讓她飽足也滿足；曾在嘉義工作的陳姓男子，多次選購中壢菜包禮盒帶去嘉義給朋友、鄰居分享。

桃園藝文陣線青年團隊試辦「中壢菜包路跑」小旅行來推廣中壢菜包。(記者李容萍攝)

