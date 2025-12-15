桃園、中壢、八德明停水6H 影響時間看這邊

中壢、桃園、八德部分地區將停水。示意圖：截自freepik

配合中壢區興仁路二段汰換管線工程遠東路口、興仁路二段16巷5弄路口斷管連絡，台灣自來水公司第二區管理處宣布，明(16)日上午11時至下午17時，中壢區興仁路一至二段、興安一街、遠東路、遠揚街；桃園區鴻撫街；八德區華康街176巷至276號，185號至249巷，將進行6小時施工停水，請民眾記得把握時間儲水。

台水二區處表示，台水將儘量縮小停水範圍及時間。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

台水二區處提到，停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，台水於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。如欲確認相關停復水進度，可至台水停水查詢系統查詢，或撥打客服專線1910。

