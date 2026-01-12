桃園 中豐交流道啟用 平面道路塞爆

國道1號中豐交流道民國114年底完工啟用，近期有許多民眾反映，平面道路的中壢環北路與中豐路口因交流道開通，尖峰時段大量車流回堵造成交通壅塞。（呂筱蟬攝）

國道1號中豐交流道民國114年底完工啟用，桃園市青埔地區往來泰山轉接道，行車時間約可節省10分鐘，但近期有許多民眾反映，平面道路中壢環北路與中豐北路口因交流道開通，尖峰時段大量車流回堵造成交通壅塞，相關單位日前會勘，決議除改善分隔島設計並於相關路段增設左轉專用道外，也將更改號誌時相等方式，盼有效疏導車流。

民進黨立委張雅琳服務處、市議員黃崇真日前邀集公路局北區養護工程分局中壢工務段現場會勘，黃崇真指出，中豐交流道讓用路人可上高架道路直接到台北，但連接平面的中豐北路與環北路口，因聯外道路分流不足，在交流道開通後造成上下班嚴重塞車，期盼相關單位設法改善。

現場會勘後決議改善方案，包括環北路（中豐路口至環北路194巷口）整段中央分隔島往北向偏移，以利南向可新增空間增設左轉專用道。另外，北向車道則縮減為雙直行車道，至環北路194巷口再另設計開口。南向增設1左轉專用道，原左轉專用道空間改為直行車道，可有效疏解直行車流。另南向右轉專用道號誌改為右轉保護時相，以避免因禮讓行人導致右轉車輛無法消化。

現場並建議市府交通局評估行人時相之時長，以利消化往返A21捷運站之人流。另也盼交通局在中豐交流道閘道前設置提醒警示牌面，避免往國1平面路段車輛誤上五楊高架。

有民眾指出，中豐路環北至中美路段應改為雙向各2線道，以緩解由中豐北路往市區及平鎮方向之車流，現況下中豐北路一過環北路口後車道縮減為1線道，導致車流都回堵在路口處，連帶導致中豐北路在上下班尖峰時段整條路大塞車。

黃崇真則說，中豐北路銜接中豐路往中壢市區方向，因雙向僅1線道，加上有路肩及畫設路邊停車格，過往已經很壅塞，在中豐交流道開通後，塞車狀況的確變嚴重，用路人也期盼交通局要有配套方案，可改善標誌標線、增設左轉專用道，避免直行車流回堵外，也要檢討路側空間使用，才不會讓市區交通壅塞問題雪上加霜。