桃園 交警走入幼兒園 扎根行人安全

為深化交通安全教育，桃園市警局交通警察大隊13日至桃園區暖暖幼兒園辦理「交通安全扎根教育」校園宣導，透過趣味道具、情境模擬與互動教學，將交通安全觀念轉化為幼童容易理解內容，協助學齡前孩子在日常生活中建立正確的用路意識，提前防範交通事故風險。

根據交通部統計資料顯示，桃園市今年1至9月交通事故30日內全般死傷人數為4萬826人，較去年同期減少3197人，降幅達7.26％。其中行人死傷人數為1171人，年減242人，降幅17.13％。酒駕死傷人數為644人，減少127人，降幅16.47％，3項指標減少比率均為六都之冠。

此次宣導以「行人安全」為核心主題，警方透過琅琅上口的口訣，教導幼童過馬路時應遵守「停、看、聽、走」4大原則，包括過馬路前先停下腳步、左右查看來車、留意車輛聲響，並在確認安全後，牽著大人走行人穿越道通行，讓孩子在反覆演練中加深記憶，培養正確用路習慣。

警方指出，行人與車輛在道路上屬於不對等關係，一旦發生事故，行人往往承受最嚴重傷害，因此交通安全政策必須持續以保護弱勢用路人為優先。透過教育宣導、交通工程改善與嚴謹執法，才能有效降低事故風險。

交大隊長李維振表示，交通安全教育須從家庭、學校與社會共同落實。未來將持續深入校園推動宣導活動、加強路口執法與精準事故防制，打造「行人優先、你我共好」的安全城市，期盼每位孩子都能成為守護自身安全的小小交通尖兵。