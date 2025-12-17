桃園 交警AI巡防 揪出假車牌

偽造車牌猖獗，桃園市警察局今年至11月舉發8744件違反《道路交通管理處罰條例》12條有關車牌違規，比去年同期的5167件大幅增加3577件，高達69.2％。警方呼籲，使用變造車牌可罰車主7萬2000元，駕駛人若非車主再罰3萬6000元，提醒民眾注意。

警方表示，過去使用變造車牌僅罰車主，但經修法後，若取締時發現車主並非駕駛人，駕駛人也會被開單，因此件數大幅成長。警方提到，桃園市警局的AI巡防系統可主動示警，若車牌有異會自動通知。

廣告 廣告

日前交通警察大隊直屬中隊在巡邏時，巡防系統在桃園區永安路偵測到1輛自小客車的車牌樣式異常。員警隨即攔停該車，但駕駛人朱男卻無法出示駕照，確認為無照駕駛，且車主並非駕駛人。警方進一步發現，雖號碼正確，但車牌樣式材質與官方製發不同，是自己做的假車牌，當場依「使用偽造、變造或矇領之牌照」舉發，並依法移置車輛。

交大大隊長李維振指出，即使車號正確，只要車牌非監理機關製發，即屬偽造車牌。根據新制，使用偽（變）造車牌，車主罰7萬2000元，駕駛人若非車主，併罰3萬6000元，若屬偽造他車號牌、造成傷亡或10年內再犯者，得沒入車輛。

李維振呼籲，許多民眾常誤以為「只是借車給朋友」或「號碼是真的就不算假牌」，他說，只要車牌來源非官方就是偽造，車主更應善盡管理責任。