桃園「全方位職場療癒班」邀人氣IP展出 幫民眾釋放疲憊

「全方位職場療癒班」IP插畫展在中原文創園區登場。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕人氣IP「武士兔兔」、「柴語錄」、「醜白兔」、「閻小妹」與桃園在地創作者創作的「Tutoguo」、「小胖彬彬」，即起齊聚桃園市中原文創園區，在「全方位職場療癒班」IP插畫展中登場，展出到明年3月31日，希望讓觀展民眾能從歡樂中釋放疲憊、與現實和解。

IP插畫展規劃從「躺平基礎學」的放鬆與自嘲，到「進階逃避術」的偽裝生存，再到「靈魂出竅實驗課」的抽離與察覺，以「玻璃心修補勞作課」收尾，以寓教於樂的方式，引導觀展民正在挫折中修復自己，重新啟程。

桃園市政府文化局表示，近年來生活壓力漸大，愈來愈多民眾於工作中面臨高度負荷或焦慮，人氣IP創作者們以貼近日常的筆觸描繪生活，希望讓觀展民眾以輕鬆方式，親身體驗職場幽默與生活療癒。

