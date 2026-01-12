桃園 八德議員選情升溫 劉茂群將回鍋

桃園市八德區市議員選情出現變化，國民黨籍、曾連任7屆市議員的劉茂群，近日表態將回鍋參選八德區市議員；民進黨籍前議員蔡永芳日前也在臉書發文寫下「我不是無罪，我是沒有犯罪」，被外界解讀為提前為選戰鋪陳。而民眾黨林晏良、江沛育將循黨內初選機制產生提名人選，預計於農曆年前完成提名。

八德區市議員共5席，分別為國民黨籍朱珍瑤、楊朝偉2席，民進黨籍呂林小鳳、許家睿2席，以及無黨籍段樹文1席。下屆選舉，民進黨規畫提名3席，段樹文已表態將由妻子出馬角逐；國民黨提名席次尚未定案，民眾黨亦將推派人選。

廣告 廣告

劉茂群近日在臉書發表「真情告白」，指自己「一生只為八德」，即便近年未具公職身分，仍持續深耕地方。目前黨內提名機制尚未明朗，若最終未獲提名，仍會全力輔選黨內人選，不會脫黨參選；蔡永芳則於民國111年因助理費案遭檢調搜索，後經桃園地檢署以「犯罪嫌疑不足」予不起訴處分，而他卸任3年來，仍以不同身分投入鄰里服務。

知情人士分析，劉茂群長期深耕地方，累積相當人脈與選戰經驗，即便暫別政壇一段時間，仍具高度辨識度，但107年間的水果禮盒爭議，未來恐再度被對手操作。若國民黨最終僅提名2席，勢必須透過黨內初選決定，現任議員楊朝偉與朱珍瑤恐將面臨壓力。

另有知情人士指出，蔡永芳近期動作頻頻，不僅透過社群平台釋出參選訊號，也積極參與各類地方活動，民進黨在八德區規畫提名3席，外界解讀可能為其預留空間。目前各參選人中，僅楊朝偉大幅刊登廣告，江沛育則勤跑市場拜票並舉辦交通相關講座，其餘人選尚未有明顯選戰動作。