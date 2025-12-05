桃園 八方園百年三合院景觀餐廳 古厝太好拍、客家菜好吃到爆

如果你最近正在找桃園的聚餐地點、家庭日餐廳、或想拍出超有氛圍的古厝美照，那你一定要把這家收進口袋名單。位在桃園的 「八方園百年三合院景觀客家餐廳」不只Google接近滿分評價，更是很多人心目中最美的古厝餐廳之一。

八方園不只環境美，菜色更是亮點。傳統客家味就是要重香、重鹹、超下飯，他們真的完全做到。這次我點的是合菜，價位是7000元。

八方園百年三合院景觀客家餐廳

電話：034784735

地址：326桃園市楊梅區校前路580號

營業時間：11:00–14:00、16:30–19:30(週一公休)



第一道上來的是八品珍鍋，味道不錯，好吃

客家小炒

季節時蔬

八方燜鴨

清蒸鱈魚

桂筍蹄髈

八方牛鍋

白斬土雞

客家甜點

八方園是用百年三合院老宅改建，完整保留了老建築的紅磚、木門、庭院空間，連細節都超講究。走進去的瞬間，真的會有種穿越回阿嬤家的錯覺，加上四周綠意環繞，光拍照就可以拍到手機沒電。

百年古厝

有一片大草原，可以讓小孩奔跑

咖啡廳

冰U們～如果你想找一間 好拍＋好吃＋好停車＋環境舒服的桃園美食，那真的不要猶豫，來八方園百年三合院客家餐廳就對了。從氛圍到菜色都讓人驚喜，完全值得專程來訪，吃飽還能在院子裡散散步、拍拍照，完美到不行！

