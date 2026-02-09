桃園 動物友善城 南昌園區認養率98％

桃園市家犬、家貓數量已突破26萬隻，平均每10位市民就擁有1隻寵物，市長張善政表示，南昌動物保護教育園區認養率從92％提升至98％，目前全市共有30座寵物公園，位居六都第1，未來將以每年增加2至3座的速度持續擴點，全力打造桃園為最具幸福感的「動物友善城市」。

市府表示，南昌動保園區自113年12月揭牌啟用以來，已成功媒合近300隻犬貓完成認領養，其中犬隻170隻、貓隻113隻，帶動桃園市整體認養率由92％提升至98％，因該園區位於市區，提供民眾近距離互動體驗，是提升認養意願的重要關鍵。

市府說明，園區設有全國首創的公立寵物游泳池，累計吸引超過400隻狗狗、逾1000人次使用，結合活動講座與專業課程，並與學校合作推動生命教育參訪，迄今參觀人次已突破7000人次，逐步成為市民願意走入、理解並實踐動物友善理念的重要場域。

動保處表示，自去年元旦起，家犬及家貓均須強制植入晶片並完成寵物登記，違者可依《動物保護法》裁處3000元至1萬5000元罰鍰。桃園市執行成效良好，依據農業部最新調查，家犬登記率達84.93％、家貓登記率更高達99.72％。

張善政也分享，去年底中壢區有民眾發現1隻哈士奇長期被不當飼養於頂樓，經通報救援後送南昌動保園區安置，當時剛入園的哈士奇瘦到幾乎只剩骨架，身體虛弱、進食困難，經園區人員細心照護、依計畫追蹤復健後，狗狗逐漸恢復健康，不僅體力明顯好轉，毛色也重新亮澤，再度展現活力，凸顯公部門照顧動物不可或缺重要性。