桃園 南向入口 國道1號平鎮系統 初一至初三封閉

農曆春節9天連假將至，桃園市警局啟動「115年加強重要節日安全維護工作」，針對車站、賣場及風景區加強疏導。市警局交通警察大隊長林東星提醒，國1平鎮系統南向入口初一至初三封閉，籲請民眾改道，並謹記「酒後不開車」及反詐五不原則，守護荷包平安過年。

農曆春節9天連假將於14日至22日展開，為守護團聚的幸福，桃園市警局全力投入交通疏導與治安維護。交通警察大隊長林東星表示，警方將嚴密監控各交通節點，整合監視影像與機動巡守，鎖定傳統市場、大賣場、火車站、高速公路交流道及各大風景區等易壅塞熱點，提升見警率，確保民眾無論返鄉或出遊，都能感受安心的溫度。

針對春節國道管制，警方提醒，2月17日至19日（初一至初三）每日清晨5時至中午12時，國道1號平鎮系統交流道南向入口將實施封閉，建議用路人改走中壢或幼獅交流道。此外，交通部公路局預估春節將有四波車潮，包括返鄉、走春及收假車流，想要前往大溪老街或角板山等熱門景點的遊客，建議多利用台3線、台7乙線等替代道路，避開主幹道壅塞車流。

「平安是回家唯一的路！」林東星特別叮嚀，聚餐歡慶務必落實「喝酒不開車」。同時，也要看顧好辛苦錢，謹記不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊「反詐五不」原則，不要讓詐騙破壞過年氣氛。

林東星強調，桃園警方將秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，陪伴市民度過暖心假期。