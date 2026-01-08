桃園「受訓即就業2.0」115年1月上路 加碼駕駛福利並首創補助駕駛保險

桃園「受訓即就業二點０」一一五年一月上路，加碼駕駛福利並首創補助駕駛保險。（交通局提供）

記者陳華興／桃園報導

為有效紓解公車駕駛人力短缺問題，並進一步提升公共運輸安全與服務品質，桃園市政府將於一一五年一月一日正式推出新版「大客車受訓即就業二點０計畫。此次升級計畫要求品行審查、加碼獎金、風險保障與擴大人力來源等四大面向進行全面優化，大幅提高福利待遇，更首度納入首年駕駛員責任保險補助機制，全方位強化駕駛保障。

桃園市政府交通局長張新福八日表示，市民搭乘大眾運輸的安全始終是最優先考量。在「受訓即就業二點０」計畫中，新增規定所有新進駕駛入職時須檢附警察刑事紀錄證明，確保受僱者無刑事紀錄，透過源頭把關建立市民對公車服務的信任。交通局指出，駕駛良好的品行與紀律是公共運輸安全的基礎，也能讓市民搭乘時更加安心。

為激勵人才投入並穩定留任，一一四年即已設定參加本方案的駕駛須在桃園市服務一定年限，今年也將持續維持相關機制，以避免完成受訓後即離職的情形。今年獎金有所提升，新增提供每人五萬元的入職獎金，並首創「多階段里程碑獎金制度」，凡服務滿半年及兩年時，將分別核發一萬五千元及四萬元。這項制度化的誘因旨在避免訓後離職情形，協助新進駕駛在職涯初期獲得更實質的經濟支持，逐步培育穩定的大客車職涯。

張新福強調，為提升從業保障，交通局首創補助新進駕駛首年「個人」專業責任險保費，每人補助上限達新臺幣二萬五千四百元。駕駛只要檢附保單即可請領，藉此降低上路執業風險，並補足意外發生時公司保障可能不足之處，讓駕駛能無後顧之憂地專心行車。

張新福也提到，針對人力來源的拓展，市府展現前瞻性佈局，預為因應勞動部修法，首創擴大將僑外生納入招募對象。考量駕駛需辨識路標並與乘客溝通，市府將補助其參加華語文能力測驗費用每人二千元，以降低語言門檻並加速人力接軌。目前市府也持續向中央呼籲加速修法，盼能儘早推動開放僑外生加入公車駕駛行列，補足全國性人力缺口。