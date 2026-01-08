桃園「可負擔住宅」正式啟動：張善政落實住宅去商品化 引領全台居住正義新紀元

以「站站都有家」的規劃在大眾運輸場站周邊整體開發區提供可負擔住宅。圖：桃園市都發局提供

在台灣高房價浪潮衝擊下，「買房」已成為青年世代沉重的壓力，甚至迫使年輕人放棄旅行、進修、創業甚至婚姻計畫。作為六都中最年輕、人口成長最快的城市，桃園市人口已突破 235 萬，但也面臨「產業留人、房價卻逼人走」的嚴峻挑戰。面對新建案成交價普遍站上「四字頭」的現況，即便月收十萬的雙薪家庭也難以負擔。為此，桃園市長張善政於就職三周年之際，正式宣告推動全台首創的「可負擔住宅」政策，強調「只能成功、不能失敗」，要讓年輕世代在桃園真正實現「買得起、住得好」的安居夢想。

這項政策的核心在於落實住宅「去商品化」。過去桃園大力推動社會住宅作為買房中繼站，而今升級推出的「可負擔住宅」，則是針對工作穩定、有購屋需求的青年。張善政強調，這項制度將建立封閉市場機制，讓住宅脫離投資邏輯。購屋者能以低於市價的合理價格買入，未來若無需求，僅能以「固定總價模式」再出售予符合承購資格的人。這種限制徹底杜絕了套利空間，確保公共資源能在制度內循環使用。雖然住宅可繼承，但未來處分仍需遵循封閉市場規範，讓住宅回歸居住本質。

車站周邊土地整體開發，提供社宅與公共服務設施，建構地方生活圈，並有讓青年家庭安居的可負擔住宅。圖：桃園市都發局提供

制度化管理：自治條例明訂捐建規範與產權信託

為了確保政策具備法理基礎與延續性，桃園市都發局已擬定《桃園市可負擔住宅捐建、出售及使用管理自治條例（草案）》，預計於115年上半年送交議會。該條例針對開發商捐建原則、定價、買賣機制及承購資格進行嚴謹規範。都發局長江南志指出，未來針對捷運及鐵路場站周邊（TOD）整體開發區，若基地規模達1,500平方公尺以上，將明訂開發商需捐建一定比例的可負擔住宅，內部空間規劃鎖定在23坪至35坪的主流房型，確保符合一般家庭需求。

此外，市府亦高度重視民眾關心的定價與產權安全性。江南志表示，無論買、賣皆採「固定總價模式」，避免隨市場價格波動。在行政流程上，市府已與多家公股銀行及法律代表研商達成共識，將採取「信託機制」管理產權，並啟動「可負擔住宅再出售媒合平台」，協助承購人依法、透明、公平地辦理作業。透過平台有效控管住宅流向與交易價格，不僅保障了個人權益，也落實了公共資源的有效管理，讓這項政策成為桃園都市發展的「標準配備」。

TOD+ 串聯軌道場站 打造共好生活圈

「可負擔住宅」的成功，關鍵在於與都市規劃的緊密結合。市府推動「TOD+」（大眾運輸導向發展）政策，將住宅優先佈局於捷運綠線、機捷A20、A21站及鐵路地下化周邊。這項規畫結合了「15分鐘共好城市」計畫，讓年輕家庭能就近利用大眾運輸上班與就學，省下昂貴的交通成本。房價定價邏輯將依據家庭所得負擔比規畫，原則上將每月房貸支出控制在家庭月收入的三成以內，讓青年能在房貸與生活品質間取得平衡，有餘裕養兒育女、開枝散葉。

首波鎖定育兒青年 落實成家夢想

為了讓政策儘速落地，市府規劃以「航空城安置住宅」餘戶作為第一波試行基地。首波申請條件精準鎖定在最需要安居支持的世代：設籍桃園滿一年、25歲至44歲、家庭成員無自有住宅的市民。為鼓勵生育，育有或孕有未成年子女的家庭將列為優先對象。江南志局長強調，可負擔住宅自年初啟動草擬以來，持續徵詢民間意見，並將定價與移轉機制納入草案，未來A20、A21等重要捷運站點及鐵路地下化周邊，均已納入捐建規範，確保政策能量持續擴張。

「這是桃園住宅政策的重要里程碑。」張善政市長表示，透過公私協力與制度創新，桃園正一步步建構完善的居住階梯，讓這座全台最年輕的城市成為青年安身立命、實現夢想的首選之地。從社會住宅到可負擔住宅，桃園透過法制化與去商品化策略，為全台灣的居住正義開闢出一條新路徑。這場關於城市競爭力的長期抗戰，桃園正以前所未有的決心重新喚起青年世代的安居夢，將「韌性城市」與「世代共榮」轉化為每一位桃園市民都能親身感受到的尊嚴與幸福。 (廣告)

