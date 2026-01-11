桃園、台北都做了！新北孩子值得最好 蘇巧慧：營養午餐要免費且升級

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧近期表態，支持推動新北市公立國中小營養午餐免費的政策，並允諾若成功當選市長，會立刻推行相關政策。蘇巧慧今（11）日受訪時指出，既然桃園、台北都要做，新北的孩子當然應該要有一樣的權益，未來若有機會成為新北市政府的隊長，不僅營養午餐要免費，還要提升品質、精進供餐制度，讓新北的孩子都能最好。





今早8時30分，蘇巧慧在民進黨新北市議會黨團總召廖宜琨、新北市議員林銘仁、卓冠廷、彭一書、市議員擬參選人高乃芸、朱誼臻與吳昇翰等人的陪同下，前往三峽市場掃街，並於行程前接受媒體聯訪。

蘇巧慧指出，從兒童午餐免費這件事情就可以看得出來，台北市和全國其他縣市的財政差距，新北確實比較困難，但在國民黨團總召傅崐萁所主導的《財劃法》修正之後，新北市的人均分配從六都最低變成全國最低，對新北一點幫助都沒有，新北人對於這樣亂修的《財劃法》情何以堪？當然是不能接受。

不過，蘇巧慧說，就如同他身邊的議員在議會黨團要求，由於北北基桃是共同生活圈，既然桃園市、台北市都要做，新北市的孩子當然應該要有一樣的權益，如果她擔任新北市長，為了孩子的權益，在兒童營養午餐方面，一定會全力做到不只免費，還要提升品質，甚至精進供餐制度，讓新北的孩子都能最好。

她不諱言，國家的財政、政府的財源確實就是一塊大餅，要如何分配，本就應是方方面面、均衡思考，這屆國會兩年不就是在討論這樣的事情？如果未來有機會成為新北市政府的隊長，在資源分配部分，會以孩子的權益為最優先。

至於營養午餐全面免費的政策，蘇巧慧主張，北北基桃是共同生活圈，新北的孩子值得最好，所以她會努力調度資源，讓新北的孩子也能有營養午餐全面免費的權益，而且不只是免費，更要提升品質，讓供餐制度精進，讓新北的孩子最好、最強。

關於115年度中央政府總預算卡關議題，蘇巧慧則強調，從國民黨團要把TPASS與民生法案抽出來先審，就可以看得出來連他們也知道，總預算不審對國家與人民權益的影響，此外包含經濟發展和產業轉型等非常多的新興計畫，也包含在總預算裡面。

她呼籲立法院國民黨、民眾黨團，趕快排審總預算，勿延宕國家發展，讓立委問政、立院運作能回到正軌；同時也要感謝她身邊的議員、議員參選人，不是自己帶他們，而是議員或參選人們願意與她站在一起，成為一個最強的團隊。

最後，蘇巧慧總結，這個時代沒有一個個人英雄，而是愈好、愈強的團隊，有各方面不同才能、強項、創意的人能聚合在一起，誰可以打造出這樣一個團隊，才會是未來世代最需要的領導人。







