桃園 圖書館委外人力費增加 綠內鬨

民進黨議員呂林小鳳和黃瓊慧、王珮毓26日因「桃園市圖書館服務人力勞務委外費」意見相左，在20票反對、5票同意下，擱置案未通過。（蔡依珍攝）

桃園市圖書館服務人力勞務委外預算，從今年5600萬元暴增至明年7474萬元，引發綠營議員質疑，黃瓊慧和王珮毓認為不能因員額不足就以委外方式規避，動議擱置，引發同黨議員呂林小鳳反對，斥抹煞圖書館人員的努力，最後在藍營相挺下20人反對、5人同意，擱置案未通過。

桃園市立圖書館長施照輝說明，青埔智慧科技圖書館和大溪埔頂分館明年啟用，自131人增至136人，且因應民國115年基本工資調漲，中央規定委外薪資要高於基本工資1.1倍，勞健保等費率也連動調升。另外隨著館員年資增加，休假增加也要人力補足，加上開館時間長，需要早晚輪班，總共136員額都是按照薪資編列，以維持全市44館正常營運，會再向議員們釋疑。

民進黨議員張肇良先提出桃園市圖書館服務人力勞務委外費從今年5600萬元暴增至明年7474萬元，認為增加太多，要求清楚說明。議員黃瓊慧以變動太大，請圖書館提供詳細員額、薪資變化，動議擱置該筆預算。

同黨議員呂林小鳳反對說「議員可以到圖書館走一趟！」她以兒童玩具圖書館為例，活動生動多元，甚至結束孩子們還不願意離開，強調人力非常重要，擱置薪水會抹煞他們的努力，喊話同黨議員，可以請圖書館提供詳細資料和活動內容，但不宜擱置。

王珮毓聲援黃瓊慧，提到自己過去在市府服務，深知圖書館人力缺乏，但她認為，不能因公務機關員額不足，就用委外勞務取代正式公務人員，這樣永遠都無法成為編制內同仁，強調擱置不是刪除，要求桃市府趁機重新檢討員額，給圖書館同仁合情合理合法的聘用機制。

王珮毓發言提到這是民進黨團的建議，一度遭呂林小鳳嗆聲「這是妳的個人提議，跟民進黨團沒有任何關係！」主席蘇偉恩裁示進入表決，現場32位議員，僅5人同意、20人反對，在藍營人海戰術輾壓下，擱置案未通過。