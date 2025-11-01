桃園 多盤多檢 酒駕減近3成

時序入秋，民眾容易聚會飲酒，桃園市警察局為展現酒駕零容忍執法決心，今年10月執行「酒駕大執法」專案勤務，加強執法強度與密度，統計酒後駕車交通事故減少26.22％。警方表示，11月將接力「行人交通安全大執法」，提醒民眾注意。

警方表示，10月執行酒駕大執法共取締783件，與去年同期取締356件增加427件，酒駕交通事故死傷發生45件，與去年同期發生61件減少16件，下降26.22％。

市警局交通警察大隊大隊長李維振表示，大執法期間在酒駕肇事高發路段及餐廳、PUB、KTV等易生酒駕行為處所附近場域規畫「多點式路檢」、「重點區域巡守」等方式路檢，並以24小時全天候分散機動巡守方式，結合重點守望盤查等勤務作為執行攔檢，藉由「多盤多檢」的攻勢勤務，嚇阻心存僥倖駕駛人，提升防制酒後駕車成效。

警方表示，11月將執行「行人交通安全大執法」，加強取締「車不讓人」及「行人違規」，將分析行人事故數據資料，針對傷亡事故熱時熱點加強交通執法，提升行人安全。對於行人事故高發路口，將評估設置取締未停讓行人科技執法設備。警方提醒，依照法規，駕駛汽車未禮讓行人將裁罰6000元罰鍰，若肇事使人死傷，可處7200元至3萬6000元罰鍰，受傷吊扣駕照1年，重傷或死亡吊銷駕照。

此外警方也將配合桃園市交通局會勘改善交通工程，如設置行人保護時相號誌、退縮行穿線、增設庇護島等，以降低人車交織風險。強化交安宣導將依據各分局轄區特性，落實分齡分眾原則，提醒民眾重視交安理念。李維振呼籲民眾一同響應「人本交通、停讓文化」與「車輛慢看停、行人安全行」等交通安全理念，深化交安意識，全力守護行人安全。（禁止酒駕，飲酒過量有害健康）